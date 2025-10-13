با عبور از رقم ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی صورت گرفت؛
رشد ۵۰ درصدی فروش فملی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴
شرکت ملی صنایع مس ایران با عبور از رقم فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی در پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ضمن ثبت رشد ۵۰ درصدی درآمدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، جایگاه خود را به عنوان یکی از سودآورترین شرکتهای بازار سرمایه تثبیت کرد.
بر پایه اطلاعات سامانه کدال، درآمد عملیاتی «فملی» در دوره ششماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ به ۱۰۱٬۲۶۹ میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در مقایسه با درآمد ۶۷٬۵۲۰ میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، رشد قابلتوجه ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
فروش بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی ۶ ماهه نخست شرکت ملی مس در حالی است که از این میزان حدود ۲۱٬۹۵۲ میلیارد تومان مربوط به فروش این شرکت در شهریورماه بوده است.
در جزئیات ترکیب فروش شهریورماه مجموع فروش داخلی شرکت ملی مس به ۲۱٬۶۷۹ میلیارد تومان رسیده که در این میان، «کاتد مس» همچنان بیشترین سهم را با فروش ۱۴٬۱۱۲ میلیارد تومانی به خود اختصاص داده است. همچنین در حوزه صادراتی، شرکت موفق به ثبت ۲۷۳ میلیارد تومان فروش شده که بابت صادرات اکسید مولیبدن بوده است.