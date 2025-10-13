خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با عبور از رقم ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی صورت گرفت؛

رشد ۵۰ درصدی فروش فملی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

رشد ۵۰ درصدی فروش فملی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴
کد خبر : 1699533
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت ملی صنایع مس ایران با عبور از رقم فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی در پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ضمن ثبت رشد ۵۰ درصدی درآمدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، جایگاه خود را به عنوان یکی از سودآورترین شرکت‌های بازار سرمایه تثبیت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد معاملاتی «فملی» در بازار سرمایه، گزارش عملکرد شهریورماه و شش‌ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

بر پایه اطلاعات سامانه کدال، درآمد عملیاتی «فملی» در دوره شش‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ به ۱۰۱٬۲۶۹ میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در مقایسه با درآمد ۶۷٬۵۲۰ میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل‌توجه ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

فروش بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی ۶ ماهه نخست شرکت ملی مس در حالی است که از این میزان حدود ۲۱٬۹۵۲ میلیارد تومان مربوط به فروش این شرکت در شهریورماه بوده است.

در جزئیات ترکیب فروش شهریورماه مجموع فروش داخلی شرکت ملی مس به ۲۱٬۶۷۹ میلیارد تومان رسیده که در این میان، «کاتد مس» همچنان بیشترین سهم را با فروش ۱۴٬۱۱۲ میلیارد تومانی به خود اختصاص داده است. همچنین در حوزه صادراتی، شرکت موفق به ثبت ۲۷۳ میلیارد تومان فروش شده که بابت صادرات اکسید مولیبدن بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ