مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست پایش منشور پروژههای استراتژیک معاونت طرح و توسعه تأکید کرد؛
لزوم راهاندازی سیستم کنترل مدیریت پروژهها و داشبوردهای مدیریتی معاونت طرح و توسعه
نشست پایش منشور پروژههای استراتژیک معاونت طرح و توسعه فولاد مبارکه با حضور سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانیپور معاون طرح و توسعه، و محمدرضا شریفی معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در این جلسه، توسعه ظرفیت محصولات تولیدی گروه، توسعه ظرفیت تأمین پایدار انرژی و مدیریت چابک و یکپارچه پروژههای توسعه به عنوان مهمترین اهداف تعریفشده در نقشه استراتژیک فولاد مبارکه برای معاونت طرح و توسعه مطرح شد.
در ادامه، گزارشی از روند اجرایی پنج پروژه کلان و استراتژیک گروه فولاد مبارکه شامل پروژههای احداث نورد گرم ۲، احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، احداث خط کلاف رنگی، احداث خط اسیدشویی و نورد پیوسته، و احداث خط نورد ورق آلیاژی ارائه شد. مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بهصورت هفتگی روند اجرایی این پروژهها را پیگیری و نظارت میکند. همچنین در منشور پروژهها که شامل اهداف استراتژیک فولاد مبارکه است، پروژههای دیگری از جمله واحد گاززدایی، همزن مغناطیسی (EMS)، افزایش ظرفیت تاندیشها از ۴۰ به ۶۰ تن، کوره پاتیلی LF8، پروژههای رهنگاشت آب و میانگین موزون انحراف از برنامه زمانی پروژههای توسعه مربوط به توسعه زیر سقف و افزایش کمّی و کیفی تولید نیز تعریف شده است. این پروژهها بهصورت دورهای پایش میشوند و در صورت بروز هرگونه مانع در اجرای آنها، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه شخصاً برای رفع چالشها ورود میکند.
نیروگاه سیکل ترکیبی
در این نشست، گزارشی از پیشرفت فیزیکی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی گروه فولاد مبارکه ارائه شد. میزان پیشرفت این پروژه به 90.85 درصد رسیده و انتظار میرود تا پایان سال جاری به بهرهبرداری کامل برسد.
در همین زمینه، با دستور مدیرعامل گروه مقرر شد گشایشهای لازم برای تأمین مالی پروژههای توسعه انجام گیرد و معاونت طرح و توسعه در تعامل با معاونتهای خرید، اقتصادی و مالی، مسائل و چالشهای موجود را در کوتاهترین زمان برطرف کند.
پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه
در ادامه، روند اجرایی پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه به عنوان یکی از پروژههای ملی مورد بررسی قرار گرفت. این خط تولید بهطور ویژه توسط مدیریت ارشد سازمان پیگیری میشود. بسیاری از تجهیزات خارجی مورد نیاز این پروژه وارد کشور شده و در حال ترخیص از گمرکات است؛ تنها یک مرحله دیگر از واردات تجهیزات باقی مانده است.
در این بخش نیز مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با ارائه راهکارها و توصیههای لازم، بر اجرای سریعتر این پروژه تأکید کرد.
پروژه احداث خط کلاف رنگی
از دیگر پروژههای مطرح در این نشست، پروژه احداث خط کلاف رنگی فولاد مبارکه بود که تاکنون ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نسبت به برنامه زمانبندی از وضعیت مطلوب و امیدوارکنندهای برخوردار است. تجهیزات مورد نیاز این خط تولید با سرعت در حال ساخت است.
این پروژه از جمله پروژههای با ارزش افزوده بالا محسوب میشود، چراکه قرار است در آن ورقهای خاص مورد نیاز صنعت لوازم خانگی کشور تولید شود؛ تولیدکنندگان این حوزه در انتظار بهرهبرداری هرچه سریعتر از این پروژه مهم و استراتژیک هستند.
پروژه احداث واحد گاززدایی
در ادامه، روند اجرایی پروژه احداث واحد گاززدایی به عنوان یکی از پروژههای مهم فولاد مبارکه مورد بررسی قرار گرفت. انتظار میرود این پروژه نیز تا پایان سال جاری به مرحله بهرهبرداری برسد.
راهاندازی این واحد تأثیر بسزایی در تولید محصولات خاص، گریدهای کیفی جدید و محصولات با ارزش افزوده بالا خواهد داشت. در همین زمینه، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بر تأمین مالی مناسب و تسریع در اتمام پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ تأکید کرد.
پروژه همزن مغناطیسی (EMS)
در این بخش، به موانع ارزی و گمرکی در مسیر اجرای پروژه همزن مغناطیسی اشاره شد؛ پروژهای که از جمله طرحهای کیفی فولاد مبارکه محسوب میشود. خوشبختانه با ارائه راهکارهای مناسب از سوی مدیرعامل گروه، مقرر شد تمهیدات لازم برای تسریع در اجرای آن انجام گیرد تا با بهرهبرداری از این پروژه، تختالهای باکیفیتتر در فولاد مبارکه تولید شود.
پروژه افزایش ظرفیت تاندیشها از ۴۰ به ۶۰ تن
در ادامه، روند اجرای پروژه افزایش ظرفیت تاندیشها از ۴۰ به ۶۰ تن در واحد فولادسازی بررسی شد. این پروژه با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است. مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در این زمینه بر رعایت سه اصل سرعت، ایمنی و کیفیت در اجرای آن تأکید کرد.
پروژه احداث LF8 فولادسازی فولاد مبارکه
از دیگر پروژههای مطرح در این نشست، پروژه احداث LF8 فولادسازی فولاد مبارکه بود که با مسائل بازرگانی، حقوقی و قراردادی مواجه است. در این خصوص وظایف مشخصی برای هر یک از معاونتهای مرتبط تعریف و بر تسریع در اجرای پروژه تأکید شد.
پروژههای رهنگاشت آب فولاد مبارکه
در ادامه، پروژههای رهنگاشت آب فولاد مبارکه نیز مورد بررسی قرار گرفت. این مجموعه پروژهها شامل شبکهسازی فاضلاب پنج شهر پیرامون شرکت است. خوشبختانه، روند اجرای پروژهها از برنامه زمانبندی جلوتر است.
همزمان با تکمیل شبکه فاضلاب در شهرهای اطراف، تصفیهخانهها نیز راهاندازی خواهند شد تا فاضلاب شهری به آب صنعتی تبدیل شود. پیشبینی میشود عملیات اجرایی این بخش تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
کارایی و عملیاتی بودن سیستم کنترل مدیریت پروژهها و داشبوردهای مدیریتی
در پایان نشست، کارایی و عملیاتی بودن سیستم کنترل مدیریت پروژهها و داشبوردهای مدیریتی معاونت طرح و توسعه فولاد مبارکه مورد تأکید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه قرار گرفت.
این پروژه با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و مذاکرات لازم با پیمانکار تأمینکننده نرمافزار انجام شده است. این سیستم به عنوان دستیار هوشمند مجریان طرحهای توسعه عمل خواهد کرد تا مدیران بتوانند با صرف زمان کمتر، به اطلاعات دقیق پروژهها دسترسی یافته و مدیریت مؤثرتری داشته باشند.