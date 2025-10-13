یوان از دلار سبقت گرفت/چین در مسیر استقلال مالی جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سهم یوان که در سال ۲۰۱۰ تقریباً صفر بود، اکنون به حدود ۵۳ درصد رسیده؛ رشدی انفجاری که نشان‌دهنده تغییر توازن در نظام مالی جهانی است.

این تحول، نتیجه مستقیم تحریم‌های مالی آمریکا علیه روسیه پس از جنگ اوکراین و تهدید مشابه برای چین است؛ هشداری جدی برای پکن که وابستگی به سیستم دلاری می‌تواند به یک ریسک راهبردی تبدیل شود.

چین با توسعه زیرساخت‌های پرداخت مستقل، تقویت پیمان‌های دوجانبه ارزی، و گسترش استفاده از یوان در تجارت انرژی و فناوری، حالا در مسیر استقلال مالی قرار گرفته است؛ مسیری که می‌تواند نظم اقتصادی جهان را بازتعریف کند.

