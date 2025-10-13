چادرملو؛ از دل معدن تا قله توسعه بالادستی و بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از چادرملو، صنعت فولاد و معدن ایران، طی دهه اخیر با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت منابع، نیاز به توسعه پایدار و فشارهای بین‌المللی روبه‌رو بوده است. در این میان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های فولادی کشور که کل زنجیره ارزش، از استخراج سنگ‌آهن تا تولید شمش فولاد را داراست، مسیر توسعه بالادستی را به‌عنوان محور اصلی رشد خود تعریف کرده است.

چادرملو با برخورداری از زیرساخت‌های گسترده معدنی و فولادی، جایگاه محوری در اقتصاد ایران دارد. اهمیت شرکت در توازن زنجیره ارزش و ثبات بازار فولاد، آن را به یکی از ستون‌های اصلی صنعت تبدیل کرده است. گزارش عملکرد شرکت، طبق اظهارات فرید دهقانی، مدیرعامل چادرملو، در بیست‌ودومین سالگرد ورود به بازار سرمایه، نشان می‌دهد توسعه بالادستی، فقط شعار مدیریتی امسال نیست، بلکه ضرورت عملی برای تضمین پایداری تولید و حضور مستمر شرکت در بازارهای داخلی و خارجی است.

دستاوردهای عملیاتی و سهم بازار

چادرملو با برخورداری از ۴۰ شرکت زیرمجموعه، سهم قابل‌توجهی از بازار فولاد و معدن کشور را در اختیار دارد؛ به‌گونه‌ای که ۱۳ درصد تولید کنسانتره آهن، ۷ درصد گندله، ۱۰ درصد آهن اسفنجی و ۶ درصد تولید شمش فولاد، متعلق به این مجموعه است.

این سهم بازار، بیانگر توانمندی عملیاتی چادرملو در زمینه مدیریت زنجیره ارزش و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود است. تحلیل داده‌های سال گذشته نشان می‌دهد این شرکت با کسب سهم ممتاز بازار، رتبه اول فروش شمش فولاد کشور را کسب کرده که این امر، الگوی مناسبی برای سایر حلقه‌های زنجیره ارزش است.

توسعه بالادستی و تامین منابع پایدار

بزرگ‌ترین چالش چادرملو، کاهش ذخایر معدن اصلی و ضرورت تامین منابع جدید است. این موضوع، به‌طور مستقیم بر توانایی شرکت، در ادامه رشد و رقابت‌پذیری اثرگذار است. در این راستا، اقدامات چادرملو در مسیر توسعه بالادستی را می‌توان حداقل در دو محور مهم، مدنظر قرار داد:

نکته اول، موفقیت در مزایده معدن چاه‌گز و آغاز استخراج از معادن D19 و A10 است که امکان دسترسی به منابع جایگزین سنگ‌آهن و کاهش وابستگی به معدن اصلی را فراهم می‌کند.

نکته دوم، اکتشاف بیش از ۲۰ محدوده معدنی و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان برای اکتشافات تکمیلی است که پتانسیل دستیابی به ذخایر جدید را در بلندمدت افزایش می‌دهد و چرخه تامین مواد اولیه زنجیره ارزش را مستحکم‌تر می‌کند.

این اقدامات نشان می‌دهد چادرملو، مسیر استراتژیک خود را بر پایه دسترسی پایدار به سنگ‌آهن بنا نهاده و از نگاه کوتاه‌مدت به تولید صرف، فراتر رفته است.

طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری از فرصت‌ها

چادرملو برای توسعه زنجیره ارزش، همزمان بر پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای تمرکز کرده است. در این زمینه، پروژه گندله‌سازی ۲ که پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد و ظرفیت تولید گندله را افزایش می‌دهد، سهم بسزایی در تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش دارد. همچنین تولید مواد نسوز در بخش‌های مختلف طی امسال و سال آینده، موجب تنوع محصول و مقاوم‌سازی شرکت در برابر نوسانات بازار داخلی و صادراتی خواهد شد.

این اقدامات، به‌خوبی بیانگر مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری هدفمند است که نه‌تنها ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد، بلکه موجب بهبود کیفیت و تنوع محصول می‌شود.

تامین انرژی پایدار و سرمایه‌گذاری در انرژی سبز

علاوه بر اینها، تامین پایدار سه مولفه اصلی تولید یعنی آب، برق و گاز، همواره از دغدغه‌های صنایع معدنی و فولادی است. تحلیل عملکرد چادرملو نشان می‌دهد این شرکت، ضمن تامین برق موردنیاز خود، بیش از دو برابر آن را به شبکه سراسری تزریق می‌کند. ضمناً سرمایه‌گذاری‌های حوزه انرژی سبز، موجب کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش پایداری تولید شده است.

در زمینه تامین آب و گاز نیز برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌ لازم توسط چادرملو در حال انجام است تا این منابع حیاتی، به‌صورت پایدار در اختیار زنجیره تولید قرار گیرد. این رویکرد چندوجهی، چادرملو را در موقعیتی قرار می‌دهد که هم در حوزه تولید و هم در کاهش هزینه‌های عملیاتی و مدیریت ریسک انرژی، پیشرو باشد.

نگاه صادراتی و مدیریت تحریم

بازار عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقصدهای صادراتی شمش فولاد مدنظر چادرملو قرار گرفته است. حضور شرکت در نمایشگاه اربیل و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای صادراتی، نشانه تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای و افزایش سهم صادرات است.

از سوی دیگر، ستاد مدیریت تحریم با رصد مستمر محدودیت‌ها، راهکارهای متنوعی برای کاهش هزینه و افزایش دسترسی به بازارهای بین‌المللی طراحی کرده و اثرات تحریم را کنترل می‌کند.

این اقدامات، از توانمندی چادرملو در ایجاد سازوکارهای انعطاف‌پذیر برای مقابله با فشارهای بین‌المللی و افزایش ثبات صادراتی در آینده حکایت دارد.

زنجیره‌ هماهنگ و انعطاف‌پذیر

چادرملو با اتخاذ استراتژی توسعه بالادستی، موفق شده همزمان با مدیریت منابع محدود، بهره‌وری زنجیره ارزش را افزایش دهد و نگاه صادراتی خود را تقویت کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و اکتشاف ذخایر جدید سنگ‌آهن، این شرکت را در موقعیتی قرار می‌دهد که علاوه بر تضمین تولید داخلی، حضور مؤثری در بازارهای خارجی داشته باشد.

موفقیت چادرملو در توسعه بالادستی، نشان‌دهنده تعادل در سرمایه‌گذاری هوشمندانه، مدیریت ریسک‌ منابع و برنامه‌ریزی بلندمدت است و می‌تواند برای سایر هلدینگ‌های معدنی و فولادی الهام‌بخش باشد.

تحلیل روندها نشان می‌دهد چادرملو با تلفیق برنامه‌ریزی اکتشافی دقیق و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، حلقه‌های زنجیره ارزش را به شبکه هماهنگ و پایدار تبدیل کرده است. این شبکه، هم امکان پاسخگویی سریع به تغییرات بازار را فراهم می‌کند و هم ظرفیت انعطاف‌پذیری عملیاتی را افزایش می‌دهد. با این رویکرد، چادرملو، همزمان با نوسانات داخلی و فشارهای بین‌المللی، قادر خواهد بود مسیر رشد خود را بدون وقفه ادامه دهد.

