با حضور استاندار و برخی از مسئولان استان اصفهان انجام شد؛
تجلیل از شرکت توکاسبز بهعنوان واحد نمونه ترافیکی استان اصفهان
در آیین تجلیل از واحدهای نمونه ترافیکی و راهوران محلی استان اصفهان که با حضور استاندار اصفهان، معاون امنیتی و انتظامی استاندار، جانشین فرمانده انتظامی استان و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی برگزار شد، شرکت توکاسبز، از شرکتهای پیمانکاری و خدمات گروه سرمایهگذاری توکافولاد، بهعنوان واحد نمونه ترافیکی استان اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت.
شایان ذکر است؛ انتخاب شرکت توکاسبز مجری ترابری سنگین گروه فولاد مبارکه برای چهارمین سال متوالی بهعنوان واحد نمونه ترافیکی استان اصفهان، بیانگر تداوم تعهد، نظم و مسئولیتپذیری این مجموعه در عرصه خدمات ترافیکی و اجتماعی است.