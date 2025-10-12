به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این مراسم، به‌پاس تلاش‌های مستمر در بهبود ایمنی عبور و مرور، ارتقای فرهنگ ترافیک و همکاری مؤثر با نهادهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی، با اهدای لوح تقدیر به سیدعلیرضا فرخ‌زاد، مدیرعامل شرکت توکاسبز به‌عنوان مجری ترابری سنگین گروه فولاد مبارکه قدردانی شد.