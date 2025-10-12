معرفی دستاوردهای جدید گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بینالمللی «تبریزمتافو»
بیست و دومین دوره نمایشگاه بینالمللی تخصصی صنایع فولاد، متالورژی، ریختهگری، آهنگری، معادن فلزی، ماشینآلات و صنایع وابسته با عنوان «تبریز متافو ۲۰۲۵» از ۲۴ لغایت ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۶ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تبریز برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، پاویون گروه فولاد مبارکه شامل شرکتهای ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، توانآور آسیا، هلدینگ آتیهفولاد، فولاد متیل، ایریسا، گروه سرمایهگذاری توکافولاد، صنایع نسوز توکا، فرآوردههای نسوزآذر، ایرانذوب و توکاتدارک در غرفه ۱۲۶ سالن امیرکبیر این نمایشگاه با معرفی و ارائه جدیدترین دستاوردهای خود، میزبان فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است.
این رویداد بزرگ صنعتی با حضور ۸۳ شرکت فولادی، فرصتی استراتژیک برای فعالان حوزه فولاد و صنایع وابسته فراهم میکند تا بتوانند جدیدترین دستاوردها، فناوریها و محصولات خود را در معرض دید متخصصان، صنعتگران و سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار دهند.