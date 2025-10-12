رویداد «مادران هنرمند سرزمینم» الگویی موفق از پیوند فولادمبارکه و جامعه

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در حاشیه برگزری این رویداد، محسن عزیزخانی، جانشین فرمانده سپاه ناحیه شهرستان مبارکه نیز با تقدیر از فولادمبارکه در حمایت از برگزاری جشنواره«مادران هنرمند سرزمینم» گفت: این دوره‌ها که با هدف توانمندسازی مربیان کودک و تقویت آموزش‌های تربیتی برگزار شده نشان دهنده هم‌افزایی میان صنعت، فرهنگ و نهادهای اجتماعی است و در واقع الگوی موفق از پیوند فولادمبارکه و جامعه است.

عزیز خانی ادامه داد: ورود فولادمبارکه به عرصه فرهنگی و اجتماعی نه‌تنها در شهرستان مبارکه بلکه در سطح استان اصفهان اثرگذار بوده و انعکاس و اطلاع‌رسانی این اقدامات می‌تواند امیدآفرین و الگوساز برای سایر صنایع استان و کشور باشد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان مبارکه مطرح کرد:

نقش آموزش خلاق در کاهش آسیب‌های اجتماعی

سیده پوران میر‌بابایی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان مبارکه نیز ضمن حضور در جشنواره «مادران هنرمند سرزمینم»گفت: آنچه در این نمایشگاه ارایه شده طرحی نو و کاربردی است. برنامه‌هایی نظیر قصه گویی، نمایش عروسکی و ساخت عروسک می‌تواند تأثیر بسزایی در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از کودکان بیشترین زمان خود را در فضای مجازی می‌گذرانند و از تحرک و خلاقیت دور شده اند.

میر‌بابایی با قدردانی از حمایت‌های فرهنگی فولادمبارکه افزود: آموزش در قالب قصه گویی و نمایش عروسکی سبب تثبیت بهتر مفاهیم در ذهن دانش‌آموزان می‌شود. رویکردی که در دوره مادر، مربی به خوبی به آن پرداخته و آموزش‌ها براساس آن ارایه و اجرا شده است.

او با تاکید بر اهمیت آموزش‌های تعاملی مادر و کودک گفت:کودک تا شش‌سالگی بیشترین ارتباط را با مادر دارد. برگزاری دوره‌ها نظیر دوره مادر، مربی که بر تعامل تربیتی مادر و فرزند تمرکز دارد، می‌توانند بنیان آموزش در دوران مدرسه را تقویت و از آسیب‌های اجتماعی در آینده پیشگیری کنند.

معاون فرهنگی شرکت شتاب‌دهنده پیشرفت و آبادانی رستا عنوان کرد:

رویکرد نوین فولادمبارکه، تربیت انسان‌های توانمند برای توسعه پایدار

محمد یوسفی، معاون فرهنگی شرکت شتاب‌دهنده پیشرفت و آبادانی رستا نیز در حاشیه این مراسم با تاکید بر نگاه نوین فولادمبارکه به مسئولیت اجتماعی گفت: در این دیدگاه نوین زمانی یک فعالیت پیشرفت محسوب می‌شود که منجر به حرکت پایدار اجتماعی شود. به همین دلیل فعالیت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی فولادمبارکه در حوزه اجتماعی بر توانمندسازی مادران و مربیان کودک به‌عنوان عاملان پایدار تربیت در مناطق مختلف متمرکز شده است.

یوسفی با اشاره به برگزاری دوره‌های "مادر، مربی" از سال ۱۴۰۰ در شهرستان‌های غرب و شرق استان اصفهان با حمایت فولادمبارکه افزود: در دوره‌های آموزشی ارایه شده گروه‌های حرفه‌ای در روستاهای غرب و شرق استان اصفهان در حوزه قصه‌گویی و نمایش عروسکی با تمرکز بر فعالیت‌های فرهنگی هدفمند برای کودکان شکل گرفته است. آموزش‌های که هدف از آنها تربیت کودکان از درون روستا و توسط مادران آگاه و توانمنداست.

وی با بیان اینکه رویکرد رستا در اجرای فعالیت‌ها «مسئله‌محور» ادامه داد: در این رویکرد ابتدا مسئله شناسایی و سپس آموزش‌های مناسب به عنوان پاسخ برای هر مسئله طراحی و اجرا می شود.

معاون فرهنگی شرکت شتاب‌دهنده پیشرفت و آبادانی رستا با اشاره به اینکه افزایش بزه در مناطق روستایی یکی از چالش های اجتماعی است، ادامه داد: پس با محور قراردادن بزه به عنوان مسئله آموزش مادران و ایجاد گروه‌های فرهنگی محلی به عنوان پاسخ و راهکار در نظر گرفته شد تا از طریق تربیت صحیح و انجام فعالیت‌های هنری و فرهنگی بتوان، آسیب های اجتماعی در مناطق روستایی را در آینده کاهش داد.

وی با بیان اینکه در رویکرد نوین مسئولیت اجتماعی فولادمبارکه به دنبال ایجاد خودباوری در جوامع روستایی است، اظهار داشت: اکنون پس از یک سال فعالیت این توانمندی در روستاها ایجاد شده است، به گونه ای که بدون حضور رستا و حمایت فولادمبارکه اهالی می تواند به صورت مستقل فعالیت کنند.

به واقع نتیجه سه سال فعالیت مستمر رستا با حمایت فولادمبارکه در شرق و غرب استان استان اصفهان ایجاد زنجیره‌ای از توانمندی ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیت انسان‌های است که در آینده خود می تواند محور توسعه اجتماعی در جامعه باشند.

توسعه واقعی با سرمایه‌گذاری روی انسان‌ها محقق می‌شود

یوسفی با انتقاد از نگاه سنتی صنایع به مسئولیت اجتماعی گفت:در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی با پول‌پاشی اشتباه گرفته می‌شود درحالی‌که توسعه واقعی با سرمایه‌گذاری روی انسان‌ها محقق می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی باید به‌جای ساخت ساختمان، به دنبال تربیت انسان های توانمند باشند.

معاون فرهنگی شرکت شتاب‌دهنده پیشرفت و آبادانی رستا با تاکید بر حرکت پیشرو و الگوساز فولادمبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: این الگو می تواند مبنایی برای تحول پایدار در مسئولیت اجتماعی سایر صنایع کشور نیز باشد.

فولادمبارکه با درک مسئولیت خود در قبال نسل آینده، زمینه آموزش و توانمندسازی صدها مادر را فراهم کرده است

احمد رضایی، فعال حوزه کودک و نوجوان و رئیس دفتر اتحادیه بین‌المللی عروسکی (یونیما) استان اصفهان هم در خصوص دوره «مادر، مربی» گفت :این طرح از یک حدود یک سال پیش با محوریت آموزش مادران آغاز شد؛ مادرانی که از بدو تولد تا پنج‌سالگی بیشترین نقش را در رشد جسمی، ذهنی و عاطفی فرزند خود دارند. در این دوره‌ها، مهارت‌هایی چون طراحی بازی هدفمند، قصه‌خوانی، عروسک‌سازی و نمایش کودک آموزش داده شد.

رضایی افزود: تاکنون بیش از ۲۴۵۰ مادر، مربی و مدیر مهد کودک در دوره‌های مقدماتی این دوره شرکت کرده‌ و بیش از ۱۱ هزار نفر-ساعت آموزش در غرب اصفهان ارایه شده است. همچنین حدود ۱۰۰ مادر نیز پس از گذراندن دوره‌های پیشرفته موفق به دریافت مدرک رسمی تربیت مربی کودک از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شده‌اند.

او با اشاره به حمایت فولادمبارکه در برگزای دوره مادر،مربی گفت: فولادمبارکه با درک مسئولیت خود در قبال نسل آینده، زمینه آموزش و توانمندسازی صدها مادر را فراهم کرده است.

جشنواره «مادران هنرمند سرزمینم» بار دیگر نشان داد که نگاه نوین فولاد مبارکه به مقوله مسئولیت اجتماعی، نگاهی صرفاً حمایتی و مقطعی نیست. بلکه رویکردی عمیق و آینده‌نگر است که بر سرمایه‌گذاری بر انسان، توانمندسازی جوامع روستایی و ایجاد تحول پایدار فرهنگی و اجتماعی بنا شده است. در این رویکرد فولاد مبارکه با عبور از چارچوب‌های سنتی مسئولیت اجتماعی توسعه انسانی را به‌عنوان زیربنای توسعه پایدار جامعه در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

گفتنی است، در حاشیه جشنواره «مادران هنرمند سرزمینم» که در فرهنگسرای غدیر شهر مبارکه برگزار شد نمایشگاه دست سازه های تولید شده توسط شرکت کنندگان در دورها و نمایش های عروسکی نیز توسط گروه‌های منتخب اجرا شد.

