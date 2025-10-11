بازار پایه، برند ممتاز؛
سیگنال استراتژیک فخوز در بورس کالا
میانگین موزون بازار روی ۳۵,۳۴۵ تومان ایستاد، اما شمش فخوز با میانگین ۳۵,۷۷۴ تومان فروخته شد؛ اختلافی حدود ۴۳۰ تومان بهازای هر کیلو که در مقیاس چند دههزار تن، به معنی دهها میلیارد تومان ارزشافزوده و یک «پریمیوم اعتماد» برای عرضهکننده است.
معاملات ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در بورس کالای ایران یک سیگنال روشن به بازار داد؛ در بازاری که عمده مبادلات روی «قیمت پایه» انجام میشود، فولاد خوزستان توانست با بیشترین عرضه روز و ثبت قیمتی بالاتر از میانگین موزون، فاصلهای معنادار میان «کالای استاندارد» و «برند قابل اتکا» ایجاد کند. در این روز بیش از ۱۱۵ هزار تن شمش بلوم 5sp عرضه شد؛ تقاضا ۲.۷ برابر عرضه بود و ۱۰۰ درصد کالا (با احتساب مچینگ) معامله شد. میانگین موزون بازار روی ۳۵,۳۴۵ تومان ایستاد، اما شمش فخوز با میانگین ۳۵,۷۷۴ تومان فروخته شد؛ اختلافی حدود ۴۳۰ تومان بهازای هر کیلو که در مقیاس چند دههزار تن، به معنی دهها میلیارد تومان ارزشافزوده و یک «پریمیوم اعتماد» برای عرضهکننده است. این پریمیوم، بازتاب ترکیبی از ثبات کیفیت، اعتبار تحویل، تجربه قراردادی و خوشحسابی عملیاتی است؛ همان مولفههایی که خریدار حرفهای برای کاهش ریسک توقف خط، حاضر است بابتشان کمی بیش از متوسط بازار بپردازد.
ثبت افزایش ۸ درصدی میانگین قیمت نسبت به هفته قبل نیز تقویتکننده همین پیام است؛ بازار داخلی پس از افت فصلی و محدودیتهای انرژی، در حال بازسازی موجودی و بازیابی ظرفیت سمت تقاضاست. وقتی نوردکاران برای پر کردن انبار مواد اولیه به بازار برمیگردند، اولویت با عرضهکنندهای است که هم کیفیت یکنواخت دارد، هم تحویل بهموقع و اسناد شفاف.
در چنین شرایطی، تقدم فولاد خوزستان هم در حجم عرضه (۲۰ هزار تن) و هم در قیمت تحققیافته نشان میدهد استراتژی فروش داخلی شرکت صرفاً «حجممحور» نیست؛ مدیریت اعتبار، زمانبندی عرضه و نگهداشت کیفیت، جایگاه قیمتی را تثبیت کرده است. نتیجه عملی این چینش، بهینهسازی درآمد ریالی در داخل، در کنار مسیر صادراتی فعال و در نهایت تقویت جریان نقد برای ادامه سرمایهگذاریهای زنجیرهای است. البته وزن این سیگنال زمانی به «روند» تبدیل میشود که در چند نوبت معاملاتی تکرار شود؛ اما حتی در بررسی یک روز، دادههای ۱۴ مهر حکایت از آن دارد که بازار شمش بهتدریج بین «قیمت پایه» و «برند ممتاز» تفکیک قائل میشود. برای فولاد خوزستان، حفظ این مزیت به معنای استمرار همان انضباطی است که تا امروز جواب داده است.
برنامهریزی چابک عرضه متناسب با نیاز پاییندست، پایش کیفی مستمر برای حذف نوسانهای ناخوشایند در آنالیز و عیوب سطحی و صیانت از اعتبار قراردادی که ریسک خریدار را حداقل میکند. در بازارهای صنعتی، «قیمتِ تحققیافته» فقط عدد تابلوی معاملات نیست؛ حاصل جمع اعتماد، کیفیت و قابلیت تحویل است و فخوز نشان داد که میتواند این سهگانه را به مزیت قیمتی بدل کند.