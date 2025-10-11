خبرگزاری کار ایران
با نزدیک شدن به پایان لوله‌گذاری پروژه انتقال آب دریا صورت می گیرد؛

فولاد مبارکه در آستانه قطع وابستگی به یک درصد آب مصرفی خود از حوضه آبریز زاینده‌رود

فولاد مبارکه در آستانه قطع وابستگی به یک درصد آب مصرفی خود از حوضه آبریز زاینده‌رود
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، به‌همراه جمعی از معاونان و مدیران این مجموعه، از مراحل پایانی اجرای پروژه انتقال آب از دریا به فولاد مبارکه، در داخل محدوده این شرکت بازدید کرد. این پروژه‌ قرار است تأمین‌کننده اصلی آب موردنیاز صنایع استان اصفهان باشد و در حال حاضر مراحل اجرایی خود را پشت سر می‌گذارد. امید است با تکمیل پروژه یادشده، نیازهای آبی این مجموعه بزرگ صنعتی به‌طور کامل تأمین شود.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در ابتدای این بازدید، فرهاد قادریان، مدیرعامل شرکت تأمین آب صفه که مجری طرح انتقال آب دریا به صنایع استان اصفهان است، به تشریح جزئیات، چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه اشاره کرد و از عزم جدی تیم اجرایی برای حل این مسائل خبر داد.

همچنین سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز گزارشی از جزئیات فنی این پروژه به مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ارائه داد.

در ادامه، زرندی ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌های صورت‌گرفته و تأکید بر اهمیت این پروژه در تحقق اهداف توسعه‌ای فولاد مبارکه گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود این پروژه به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ضمن قدردانی از همه عوامل اجرای و دست‌اندرکاران این پروژه، بر لزوم همکاری همه‌جانبه بین بخش‌های مختلف برای تسریع در روند اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: توسعه و پیشرفت ما وابسته به توانمندی‌های تیم‌های اجرایی و مدیریتی است و باید با همدلی و همکاری، موانع را پشت سر بگذاریم.

گفتنی است؛ در این بازدید، جمعی از معاونان و مدیران فولاد مبارکه نیز با بررسی نقاط مختلف پروژه و گفت‌وگو با تیم‌های اجرایی، از نزدیک در جریان روند کار قرار گرفتند.

