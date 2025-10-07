سرمایهگذاری اجتماعی با مشارکت مردم و اجرای طرحهای اصلاح الگوی کشت کشاورزان/ مأموریت "صناپ" برای راهاندازی نیروگاه بادی گروه فولاد مبارکه
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در پایان بازدید یکروزه خود از پروژههای پیشرفت و آبادانی روستاهای شرق اصفهان گفت: این گروه با رویکرد مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم، پروژههای توانمندسازی و توسعه منطقهای را اجرا میکند و مأموریت راهاندازی نیروگاه بادی سنگان نیز به شرکت صناپ سپرده شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولادمبارکه، گروه فولاد مبارکه بر نهادسازی و ارتقای ظرفیتهای محلی تأکید دارد تا بتواند با رویکردی جدید و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی، به جای خیریه، سرمایهگذاری اجتماعی انجام دهد. در چند سال گذشته، با توجه به خشکسالی و کاهش زراعت، حدود ۵۱ پروژه در روستاهای شرق اصفهان اجرا شده که عمدتاً بر توانمندسازی مردم از طریق آموزشهای نوین تمرکز داشته است.
در راستای محرومیتزدایی، این پروژهها با تمرکز بر روستاها و با مشارکت مردم صورت گرفته، بهگونهای که بخش عمدهای از هزینهها توسط گروه فولاد مبارکه و مابقی آنها توسط جوامع محلی تأمین شده است؛ این در حالی است که شیوه مذکور با مشارکت مردم، رضایت بیشتری از سوی آنها را به همراه داشته است.
ازجمله اقدامات مهم فولاد مبارکه درحوزه مسئولیتهای اجتماعی با مشارکت مردم، حمایت از شکلگیری مدارس و هنرستانهای جدید و اجرای پروژههای نوین در حوزه کشاورزی همچون فراهمسازی اجرای روشهای هیدروپونیک است که در حال حاضر در حال پایلوت و توسعه است و مورد توجه متخصصین این حوزه قرار گرفته است.
اجرای طرحهای اصلاح الگوی کشت کشاورزان در منطقه شرق اصفهان با هدف سازگاری گیاهان با کمبود آب، ازجمله زعفران و گیاهان مقاوم، در حال پیگیری است. در کنار این فعالیتها، پروژههای مرتبط با اصلاح و بهبود قناتها برای افزایش بهرهوری آب نیز برای شرق اصفهان در دستور کار قرار دارد که تمام این اقدامات با هدف توسعه و آبادانی منطقه، از طریق عامل توسعهای و شتابدهندههای برنامهریزی شده، در حال اجرا است.
در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، حضور نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی فولاد مبارکه در منطقه، نقش مهمی در توسعه منطقهای ایفا کرده است. این نیروگاه نه تنها برای تأمین نیازهای گروه فولاد مبارکه، بلکه برای توسعه صنایع دیگر در مجاورت آن نیز اهمیت دارد.
امروز گزارش پیشرفت نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه ارائه شد که انتظار میرود تا کمتر از ۱.۵ ماه آینده، بخش دیگری از توان این نیروگاه به شبکه برق متصل شود. مأموریت جدیدی به شرکت صناپ سپرده شده تا پروژه نیروگاه بادی سنگان را نیز مدیریت کند و تمامی پروژههای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر گروه فولاد مبارکه در سطح کشور از طریق این شرکت پیگیری شوند.