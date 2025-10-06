پیام تبریک مدیرعامل فولاد خوزستان به مناسبت افتخارآفرینی صادق بیت سیاح، ورزشکار فولادی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، پیام تبریک مدیرعامل فولاد خوزستان به مناسبت افتخارآفرینی و کسب مدال طلای صادق بیت سیاح ورزشکار فولادی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب مدال طلای دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در کشور هند توسط ورزشکار ارزشی، توانمند و عزیزمان، آقای صادق بیت سیاح، مایه سربلندی و افتخار مجموعه گروه فولاد خوزستان گردید.

این موفقیت بزرگ، حاصل اراده، پشتکار و روحیه بالای جوانمردی است که نه تنها الگویی الهام‌بخش برای جامعه ورزشکاران کشورمان به شمار می‌آید، بلکه نشان‌دهنده توانمندی و قابلیت‌های بی‌نظیر ایرانیان در عرصه‌های بین‌المللی است.

از صمیم قلب این پیروزی ارزشمند را به ایشان، خانواده محترم‌شان، تمامی دست‌اندرکاران تیم ملی و همکاران تلاشگر گروه فولاد خوزستان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال آرزوی موفقیت‌های روزافزون در تمامی مراحل زندگی و ورزشی برای فولادمرد خوزستانی مسئلت مینمایم.

امین ابراهیمی

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان

انتهای پیام/