پیام تبریک مدیرعامل فولاد خوزستان به مناسبت افتخارآفرینی صادق بیت سیاح، ورزشکار فولادی

کسب مدال طلای دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در کشور هند توسط ورزشکار ارزشی، توانمند و عزیزمان، آقای صادق بیت سیاح، مایه سربلندی و افتخار مجموعه گروه فولاد خوزستان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان،  پیام تبریک مدیرعامل فولاد خوزستان به مناسبت افتخارآفرینی و کسب مدال طلای صادق بیت سیاح ورزشکار فولادی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

این موفقیت بزرگ، حاصل اراده، پشتکار و روحیه بالای جوانمردی است که نه تنها الگویی الهام‌بخش برای جامعه ورزشکاران کشورمان به شمار می‌آید، بلکه نشان‌دهنده توانمندی و قابلیت‌های بی‌نظیر ایرانیان در عرصه‌های بین‌المللی است.

از صمیم قلب این پیروزی ارزشمند را به ایشان، خانواده محترم‌شان، تمامی دست‌اندرکاران تیم ملی و همکاران تلاشگر گروه فولاد خوزستان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال آرزوی موفقیت‌های روزافزون در تمامی مراحل زندگی و ورزشی برای فولادمرد خوزستانی مسئلت مینمایم.

امین ابراهیمی

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان

