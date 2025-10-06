بررسی عملکرد شرکت "سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات" در بورس
جلسه بررسی عملکرد شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و شرکتهای سرمایهپذیر آن با حضور حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره و معاونان سازمان بورس و همچنین هیات مدیره «ومعادن» برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ومعادن، جلسه بررسی عملکرد شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و شرکتهای سرمایهپذیر آن با حضور حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره و معاونان سازمان بورس و همچنین هیات مدیره «ومعادن» برگزار شد.
در این جلسه، ضمن بررسی عملکرد سنوات اخیر، چالشهای موجود در مسیر فعالیت شرکتهای سرمایهپذیر مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. تمرکز اصلی این نشست بر تحلیل وضعیت مالی، روند اجرای پروژهها و مسائل مرتبط با راهبردهای توسعهای این شرکتها بود.
بر اساس جمعبندی جلسه، مقرر شد شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، توضیحات تکمیلی در خصوص برنامههای آینده و پروژههای در حال اجرا را به همراه صورتهای مالی ۶ ماهه، از طریق سامانه کدال بهصورت شفاف افشا کند.
به تازگی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نشستهایی را با هیات مدیره ناشران بزرگ فعال در بازار سرمایه برگزار میکند؛ هدف از برگزاری این نشستها، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و فراهمسازی بستر مناسب برای تحلیل و تصمیمگیری دقیقتر سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه اعلام شده است.