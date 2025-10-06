به گزارش ایلنا؛ فرآیند ریخته‌گری پیوسته شامل مراحل کلیدی ذوب فلز، ریخته‌گری، شکل‌دهی و خنک‌سازی، برش و پردازش نهایی، و کنترل کیفیت است. در مرحله ذوب، فلز مذاب در کوره‌های مخصوص آماده‌سازی می‌شود.

سپس، در مرحله ریخته‌گری، فلز مذاب به درون قالب‌های ریخته‌گری هدایت می‌گردد. مرحله شکل‌دهی و خنک‌سازی، که طی آن سگمنت‌های ریخته‌گری با هدایت فلز مذاب و خنک‌کردن آن، شمش‌های فولادی را تولید می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در نهایت، شمش‌های تولید شده به طول‌های مورد نیاز برش داده شده و پردازش نهایی و کنترل کیفیت بر روی آن‌ها انجام می‌شود.

سگمنت‌ها بخش بسیار مهمی از سیستم ریخته‌گری پیوسته را تشکیل می‌دهند و شامل اجزایی مانند غلطک‌ها، جک‌های هیدرولیک، هدرهای آب و افشانک‌ها، و ادوات گریسینگ می‌باشند. عملکرد دقیق این تجهیزات در مرحله خنک‌سازی، تأثیر مستقیمی بر کیفیت نهایی شمش تولیدی خواهد داشت.

حمیدرضا صادقی، مدیر نت فولادسازی، بر اهمیت نوسازی تجهیزات ماشین ریخته‌گری اسلب تأکید کرده است. او توضیح داد: در فرآیند ریخته‌گری مداوم اسلب، انجماد اولیه و ثانویه در یک مسیر قوسی شکل به شعاع ۱۲ متر و درون کولینگ چمبر صورت می‌گیرد. این کولینگ چمبر شامل قالب، تاپزون و ۱۰ دستگاه سگمنت در هر خط است.

