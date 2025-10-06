خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعویض استراکچر اصلی بیس سگمنت‌های ریخته‌گری اسلب یک شرکت فولاد خوزستان

تعویض استراکچر اصلی بیس سگمنت‌های ریخته‌گری اسلب یک شرکت فولاد خوزستان
کد خبر : 1696264
لینک کوتاه کپی شد.

ریخته‌گری پیوسته، فرآیندی کلیدی در صنعت فولادسازی، با مراحل دقیق ذوب، ریخته‌گری، شکل‌دهی، خنک‌سازی و پردازش نهایی، کیفیت محصول نهایی را تضمین می‌کند. در این میان، سگمنت‌ها به عنوان قلب تپنده ماشین ریخته‌گری اسلب، نقشی حیاتی در تولید شمش‌های فولادی ایفا می‌کنند و عملکرد صحیح آن‌ها مستقیماً بر کیفیت شمش تأثیر می‌گذارد.

به گزارش ایلنا؛ فرآیند ریخته‌گری پیوسته شامل مراحل کلیدی ذوب فلز، ریخته‌گری، شکل‌دهی و خنک‌سازی، برش و پردازش نهایی، و کنترل کیفیت است. در مرحله ذوب، فلز مذاب در کوره‌های مخصوص آماده‌سازی می‌شود.

سپس، در مرحله ریخته‌گری، فلز مذاب به درون قالب‌های ریخته‌گری هدایت می‌گردد. مرحله شکل‌دهی و خنک‌سازی، که طی آن سگمنت‌های ریخته‌گری با هدایت فلز مذاب و خنک‌کردن آن، شمش‌های فولادی را تولید می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در نهایت، شمش‌های تولید شده به طول‌های مورد نیاز برش داده شده و پردازش نهایی و کنترل کیفیت بر روی آن‌ها انجام می‌شود.

سگمنت‌ها بخش بسیار مهمی از سیستم ریخته‌گری پیوسته را تشکیل می‌دهند و شامل اجزایی مانند غلطک‌ها، جک‌های هیدرولیک، هدرهای آب و افشانک‌ها، و ادوات گریسینگ می‌باشند. عملکرد دقیق این تجهیزات در مرحله خنک‌سازی، تأثیر مستقیمی بر کیفیت نهایی شمش تولیدی خواهد داشت.

حمیدرضا صادقی، مدیر نت فولادسازی، بر اهمیت نوسازی تجهیزات ماشین ریخته‌گری اسلب تأکید کرده است. او توضیح داد:  در فرآیند ریخته‌گری مداوم اسلب، انجماد اولیه و ثانویه در یک مسیر قوسی شکل به شعاع ۱۲ متر و درون کولینگ چمبر صورت می‌گیرد. این کولینگ چمبر شامل قالب، تاپزون و ۱۰ دستگاه سگمنت در هر خط است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی