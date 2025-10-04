آغاز فصل تازه تولید انرژی پاک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این رویداد، علاوه بر مدیران صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه و شرکت صناپ (صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد)، ده شرکت دانش‌بنیان از سراسر کشور به ارائه توانمندی‌های خود پرداختند.

نمایندگان شرکت‌های توسعه پایدار فارمد، پاک انرژی قاصد کاویان، نصیر موج گسترش، نیاک انرژی گلسار، رایان پرداز فلات ایرانیان، صدرافن پرداز، الکترو کمتال فن‌آور، فرآیند برتر تنظیمات نیکان، فرزان فن اندیش فردا و الکترو کویر، یکی‌یکی پشت تریبون رفتند و برنامه‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های خود برای طراحی و تولید اینورترهای خورشیدی نیروگاهی را به محک کارشناسان حاضر در رویداد گذاشتند.

بهبود ارتباط میان عرضه و تقاضای فناوری و اطلاع شرکت‌ها از اقدامات و جایگاه رقبا

سعید حسن‌پور، معاون توسعه و نوآوری صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در بخشی از این رویداد، بهبود ارتباط میان عرضه و تقاضای فناوری و اطلاع شرکت‌ها از اقدامات و جایگاه رقبا را از نتایج برگزاری رویدادهای فولادی‌شو به‌صورت موضوع‌محور دانست.

وی به تشریح نیازهای فناورانه شرکت صناپ (مجری پروژه نیروگاه آفتاب شرق فولاد مبارکه) به محصول اینورتر پرداخت و گفت: این شرکت به‌جز نیروگاه مقیاس بزرگ، برای راه‌اندازی نیروگاه‌های متوسط و پراکنده نیز برنامه دارد؛ بنابراین توانمندی‌های شرکت‌های حاضر، می‌تواند در این حوزه نیز برای صناپ راهگشا باشد.

«اینورتر» قلب نیروگاه خورشیدی است

همچنین نعمت‌الله مزروعی، مدیر فنی و مهندسی شرکت صناپ، «اینورتر» را قلب نیروگاه خورشیدی دانست که در اغلب موارد از طریق واردات تأمین می‌شود و بر اهمیت تولید داخلی این تجهیز تأکید کرد.

وی افزود: 120 مگاوات از ظرفیت نیروگاه آفتاب شرق فولاد مبارکه در مدار قرار گرفته که در نهایت به 600 مگاوات می‌رسد. در حال حاضر 18 اینورتر در این نیروگاه نصب شده که وارداتی است. امیدواریم شرکت‌های داخلی بتوانند این تجهیزات را با کیفیت و کمیت مناسب برای ما فراهم کنند.

در ادامه نیز یکی از متخصصان شرکت صناپ به تشریح نیازمندی‌های پروژه آفتاب شرق به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه خورشیدی کشور و فرصت‌های همکاری شرکت‌های تولیدکننده اینورتر با شرکت صناپ پرداخت.

وی بازدهی مطلوب، قابلیت اطمینان بالا و کاهش خرابی، قابلیت هوشمندسازی، قابلیت ارسال هشدار و کنترل از راه دور، پشتیبانی فنی و مقیاس‌پذیری را ازجمله ویژگی‌های اینورترهای موردنیاز صناپ دانست.

در بخش دوم این رویداد نیز نشست فنی با حضور معاون توسعه و نوآوری، مدیر توسعه کسب‌وکار و مدیر سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، مدیر واحد فنی و مهندسی شرکت صناپ و کارشناسان این شرکت و نمایندگان شرکت‌های حاضر برگزار شد.

در این جلسه، حاضران ضمن بررسی ادعاهای فنی مطرح‌شده از سوی نمایندگان شرکت‌ها، راهکارها و الزامات موردنیاز برای جذب نوآوری و فناوری از آن‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

