فولاد مبارکه از زمان تأسیس تاکنون تأمین‌کننده اصلی سازه‌های فولادی کشور بوده است

کد خبر : 1694726
مدیرعامل شرکت زرین‌سوله و عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران گفت: اهمیت توسعه بسترهای مصرف سازه‌های فلزی و نقش فولاد مبارکه در این حوزه مورد تأکید قرار گرفت، چراکه فولاد مبارکه از زمان تأسیس تاکنون تأمین‌کننده اصلی این صنعت بوده ا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، علیرضا زرین‌نژاد، مدیرعامل شرکت زرین‌سوله و عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران در حاشیه نشست هم‌اندیشی با گروه فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: هدف اصلی نشست امروز با معاونت فروش و بازاریابی فولاد مبارکه، رفع دغدغه‌ها و مشکلاتی بود که در سال‌های اخیر واحدهای تولیدی با آن مواجه شده‌اند.

وی در ادامه افزود: در نشست امروز، اهمیت توسعه بسترهای مصرف سازه‌های فلزی و نقش فولاد مبارکه در این حوزه مورد تأکید قرار گرفت، چراکه فولاد مبارکه از زمان تأسیس تاکنون تأمین‌کننده اصلی این صنعت بوده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر، فرهنگ‌سازی و ترویج استفاده از سازه های فولادی در صنعت ساختمان کشور گفت: باید بتوان مزایای فولاد این نعمت الهی را به مردم و دیگر صنایع معرفی کرد.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، حرکت به سمت تولید و مصرف ورق‌های خاص مانند ST52 است که امکان ساخت سازه‌های مقاوم و ارزشمند را فراهم می‌کند؛ این ورق‌ها، در پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی و ارتفاع‌سازی کاربرد فراوان دارند و نقش مهمی در کاهش وزن سازه‌ها و بهبود کیفیت پروژه‌ها ایفا می‌کنند.

زرین‌نژاد ادامه داد: در نشست امروز تاریخچه‌ای از توسعه ورق‌های ST52 در دهه ۸۰ و کنفرانس‌های مرتبط با آن ذکر و اشاره شد که اکثر پروژه‌های ملی کشور هم‌اکنون از این نوع ورق‌ها بهره‌مند هستند.

وی تأکید کرد: هدف، سوق دادن پروژه‌ها به سمت استفاده از این ورق‌های خاص است تا علاوه بر تقویت بازار فولاد مبارکه، کیفیت و قیمت مناسب سازه‌ها نیز تضمین شود؛ در نتیجه، این رویکرد، بازی برد-برد برای تولیدکنندگان، انبوه‌سازان و مصرف‌کنندگان است.

مدیرعامل شرکت زرین‌سوله اذعان داشت: در نشست امروز با فولاد مبارکه به نمونه‌هایی از پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی مانند پروژه‌های در حال ساخت شهرک امام رضا(ع) و پروژه منطقه چیتگر تهران اشاره شد که حدود ۷۰ درصد ورق‌های ST52 در ساخت آن‌ها نقش داشته است. در صورت عدم حمایت فولاد مبارکه و دیگر فولادسازان، ممکن بود این پروژه‌ها با هزینه‌های بسیار بالا و واردات از کشورهای دیگر انجام شود.

