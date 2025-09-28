به گزارش خبرنگار ایلنا، عملکرد شش‌ ماهه فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۴ تصویری روشن از ترکیب موفقیت مالی و توسعه زیرساختی ارائه می‌دهد. این شرکت با وجود رکود بازار داخلی، محدودیت‌های انرژی و نوسانات قیمت جهانی فولاد، توانسته است هم در بخش صادرات و هم در حوزه سرمایه‌گذاری دستاوردهای چشمگیری ثبت کند.

جهش صادراتی و تحقق درآمد ۱۵۲ همتی

بر اساس گزارش رسمی، فولاد مبارکه در نیمه نخست سال جاری موفق به کسب ۱۵۲ همتی درآمدها شد و برنامه درآمدی شش‌ماهه خود را محقق کرد. همزمان، بیش از ۷۵۰ هزار تن محصول شامل گرم، سرد، گالوانیزه و تختال به بازارهای جهانی صادر شد که رشدی ۱۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

رضا شهرستانی، کارشناس حوزه فولاد، درباره وضعیت صادرات فولاد کشور گفت: به‌رغم دشواری‌های موجود، فولاد مبارکه توانسته رکورد تازه‌ای در صادرات ثبت کند.

شهرستانی با اشاره به مشکلات ارزی گذشته افزود: در سال‌های گذشته صادرکنندگان ملزم بودند ارز صادراتی خود را با نرخ دستوری بانک مرکزی بازگردانند که فاصله قابل توجهی با نرخ واقعی بازار آزاد داشت. به عنوان نمونه، شمشی که حدود ۴۰۰ دلار قیمت داشت، در داخل نزدیک به ۳۰ تا ۳۱ میلیون تومان معامله می‌شد و اختلاف نرخ ارز باعث می‌شد صادرات در برخی موارد توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی ادامه داد: برخی صادرکنندگان از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف استفاده می‌کردند؛ محصول مستقیماً از کارخانه خریداری و به تاجر خارجی فروخته می‌شد، اما ارز آن گاهی تا شش ماه بعد به کشور بازنمی‌گشت. اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ نیما و نرخ آزاد نیز باعث شد قیمت واقعی کالاها در بازارهای هدف شکل نگیرد و برخی کشورها تعرفه‌های سنگین‌تری برای محصولات ایرانی وضع کنند.

شهرستانی در ادامه با اشاره به کاهش تخصیص انرژی به بخش فولاد گفت: این مسأله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است، با این حال، فولاد مبارکه به واسطه سرمایه‌گذاری اولیه ۷ میلیارد دلاری، برخورداری از زنجیره کامل تولید و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا، جایگاه ویژه‌ای در صنعت فولاد دارد. محصولات ورق فولادی نسبت به سایر محصولات از ارزش بالاتری برخوردارند و سودآوری مناسبی به همراه دارند.

توسعه زیرساخت‌ها؛ از آب تا انرژی

همزمان با دستاوردهای مالی، فولاد مبارکه در توسعه زیرساخت‌ها نیز شتاب گرفته است. پروژه انتقال آب و تصفیه فاضلاب با ۹۲ درصد پیشرفت، تأمین پایدار آب برای خطوط تولید و حفظ منابع آبی منطقه را ممکن می‌سازد. نیروگاه سیکل ترکیبی با ۶۴ درصد پیشرفت، گامی مهم برای تأمین برق پایدار و کاهش هزینه‌های انرژی است و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

بهینه‌سازی نورد گرم (۵۴ درصد)، نورد سرد (۵۹ درصد) و گالوانیزه (۹۲ درصد) نوید افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت محصولات را می‌دهد. همچنین، خط ورق‌های رنگی با تکنولوژی لوازم خانگی (۲۱ درصد پیشرفت) زمینه ورود به بازارهای جدید مصرفی را فراهم کرده است. پروژه‌های اتوماسیون و IT با پیشرفت‌های ۳۲ و ۲۲ درصد، مسیر نوسازی شرکت را تکمیل می‌کنند.

تنوع سرمایه‌گذاری و سودآوری پایدار

عملکرد فولاد مبارکه در حوزه سرمایه‌گذاری نیز نشان‌دهنده استراتژی آینده‌نگر شرکت است. درآمد سرمایه‌گذاری‌های امسال پیش‌بینی می‌شود از ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رود، با بیشترین سهم به توسعه معادن و فلزات (۵۲۶۵ میلیارد تومان)، و پس از آن سنگان خراسان (۲۹۰۱ میلیارد تومان)، کانی‌سازان کیمیا (۱۹۱۴ میلیارد تومان) و چادرملو (۱۸۱۹ میلیارد تومان) قرار دارند. شرکت‌های تابعه مانند فولاد هرمزگان و فولاد سبا نیز بازوی مکمل سودآوری گروه هستند.

این گستردگی در سرمایه‌گذاری‌ها ریسک وابستگی به فروش مستقیم محصولات را کاهش داده و جریان نقدی پایداری برای سهامداران ایجاد می‌کند.

نگاهی به آینده

ترکیب رشد صادرات، تحقق برنامه درآمدی، تنوع سرمایه‌گذاری و شتاب در پروژه‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد فولاد مبارکه نه تنها به دنبال بقاء در شرایط پرچالش صنعت فولاد نیست، بلکه در پی تثبیت جایگاه خود به‌عنوان بازیگر اصلی و آینده‌ساز اقتصاد ملی است. پروژه‌های زیست‌محیطی و بهینه‌سازی انرژی نیز نشانه‌ای از توجه شرکت به مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار به شمار می‌روند.

