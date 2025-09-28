مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر ضرورت توسعه همه جانبه و عمیق تاکید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس پرس، فیض با بیان اینکه ملی مس نیازمند توسعه جدی در همه اجزا و ارکان است، اضافه کرد: بازمهندسی ساختار ملی مس آغاز شده و باید در تمام معاونت‌ها و حوزه عملیات و توسعه محقق شود.