مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر ضرورت توسعه همه جانبه و عمیق تاکید کرد
سیدمصطفی فیض مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران شنبه ۵ مهر در نشست شورای معاونان با تأکید بر حجم وسیع پروژهها و عملیات توسعهای شرکت اظهار کرد: استراتژی افزایش ظرفیت و توسعه الزاماتی دارد که باید با همکاری مجلس، وزارتخانه و ایمیدرو فراهم شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس پرس، فیض با بیان اینکه ملی مس نیازمند توسعه جدی در همه اجزا و ارکان است، اضافه کرد: بازمهندسی ساختار ملی مس آغاز شده و باید در تمام معاونتها و حوزه عملیات و توسعه محقق شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان کرد: تغییر رویکرد در شرکت ملی مس ضروری است تا بهرهوری پایین نیاید و فرصتهای بازار از دست نرود.
فیض ادامه داد: سطوح مختلف حکمرانی پشتیبان شرکت ملی مس هستند و انتظار است که نقش تسهیلگر ایفا کنند، چرا که برخی موضوعات در بروکراسی فعلی حل و فصل نمیشوند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه با اشاره به محدودیتها و تحریمهای مکانیسم اسنپبک تصریح کرد: این موانع تأثیر جدی بر ملی مس نخواهد گذاشت و میتوان با تجربههای گذشته از این دستاندازها عبور کرد.