خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش تصویری؛

نواخته شدن زنگ آغاز معاملات بورس تهران توسط مدیرعامل چادرملو

نواخته شدن زنگ آغاز معاملات بورس تهران توسط مدیرعامل چادرملو
کد خبر : 1692497
لینک کوتاه کپی شد.

زنگ آغاز معاملات بورس تهران صبح امروز با حضور فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، به صدا درآمد. این مراسم نمادین با حضور جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، صبح امروز زنگ آغاز معاملات بورس تهران با حضور فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، به صدا درآمد. در این مراسم که با حضور جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد، دهقانی بر نقش مهم شرکت‌های معدنی و فولادی در توسعه اقتصادی کشور و تقویت جایگاه بورس تأکید کرد

نواخته شدن زنگ آغاز معاملات بورس تهران توسط مدیرعامل چادرملو

نواخته شدن زنگ آغاز معاملات بورس تهران توسط مدیرعامل چادرملو

نواخته شدن زنگ آغاز معاملات بورس تهران توسط مدیرعامل چادرملو

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی