گزارش تصویری؛
نواخته شدن زنگ آغاز معاملات بورس تهران توسط مدیرعامل چادرملو
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، صبح امروز زنگ آغاز معاملات بورس تهران با حضور فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، به صدا درآمد. در این مراسم که با حضور جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد، دهقانی بر نقش مهم شرکتهای معدنی و فولادی در توسعه اقتصادی کشور و تقویت جایگاه بورس تأکید کرد