فرید دهقانی زنگ آغاز به کار بورس را نواخت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، نواختن زنگ افتتاح در بورس‌ها، نمادی از آغاز معاملات روزانه و فرصتی برای یادآوری نقش شرکت‌ها در اقتصاد به‌شمار می‌رود.

چادرملو در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۸۲ پذیرش و سهام آن در همان سال با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان به قیمت هر سهم ۲۷۰۰ ریال به سهامداران عرضه شد و از آن زمان تاکنون نماد «کچاد» همواره در فهرست سهام پرطرفدار و پرفروش بازار قرار دارد. در حال حاضر مراحل نهایی ثبت افزایش سرمایه چادرملو به مبلغ ۴۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام است.

نواخته شدن زنگ ۲۲ سالگی «کچاد»، تأکیدی دوباره بر نقش این شرکت در تقویت بازار سرمایه و استمرار اعتماد سهامداران است.

