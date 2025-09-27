تحقق ۱۵۲ همتی درآمد و جهش ۱۲۰ درصدی صادرات فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه طی ۶ ماهه نخست سال جاری موفق به کسب ۱۵۲ همتی درآمد شد و توانست برنامه خود در بخش فروش محصولات را محقق و ۷۵۶ هزار تن محصول شامل محصولات گرم، سرد، گالوانیزه و تختال را به بازارهای جهانی صادر کند که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد فولاد مبارکه طی ۶ ماهه نخست سال جاری افزود: در سطح گروه فولاد مبارکه نیز از طریق بازاریابی صادراتی و نوآوری در ورود به بازارهای جدید، صادرات بیش از ۱.۲ میلیون تنی محصولات محقق شد که ارزآوری بیش از ۴۵۰ میلیون دلاری برای کل گروه فولاد مبارکه را در پی داشت.

صادرات بیش از ۷۵۰ هزار تن از محصولات فولاد مبارکه به بازارهای جهانی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه با اولویت‌بخشی به تأمین نیاز بازار داخلی و رعایت دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار، با توجه به تأمین ارز مورد نیاز کشور، اقدام به توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی کرده است، این در حالی است که با توجه رکود حاکم بر بازار داخلی و عدم وجود تقاضا در بورس کالا، عدم توجه به صادرات می‌توانست منجر به افت تولید خطوط این شرکت شود.

وی اذعان داشت: علی‌رغم تشدید محدودیت‌های انرژی در نیمه نخست سال جاری و رکود حاکم بر بازار، شرکت فولاد مبارکه با عرضه و تحویل حدود 4.2 میلیون تن انواع محصولات فولادی به بیش از 1300 مشتری داخلی و صادراتی افتخارآفرین بود و توانست ضمن تأمین حداکثری نیاز بازار داخل، بیش از ۷۵۰ هزار تن از محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کند که این میزان صادرات نسبت به سال گذشته بیش از 120 درصد رشد داشته است.

کسب درآمد 152 همتی در 6 ماهه نخست 1404

زرندی تصریح کرد: در شرایطی که ریزش شدید قیمت های جهانی و رکود حاکم بر بازار داخل روزهای سختی را برای فولادسازان رقم زد، شرکت فولاد مبارکه با کسب درآمد 152 همتی در 6 ماهه ابتدای سال جاری، برنامه نیمه اول امسال در بخش درآمد حاصل از فروش محصولات خود را محقق کرده است.

وی عنوان داشت: در شرایطی که امسال بازار داخل به دلیل شرایط ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی 12 روزه با رکود نسبی و کاهش تقاضا مواجه بود، شرکت فولاد مبارکه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی خود، ‌استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار قرار داد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: این شرکت با ورود به بازارهای جدید و تنوع بخشی به محصولات صادراتی خود توانست با صادرات به بیش از 15 کشور جهان، سهم 60 درصدی صادرات محصولات فولادی ایران را به خود اختصاص دهد؛ نکته مهم در بخش صادرات فولاد مبارکه این است که این شرکت پس از سال‌ها موفق به صادرات محصولاتی شده که ارزش‌آفرینی بالایی برای کشور داشته است.

ارزآوری بیش از ۴۵۰ میلیون دلاری فولاد مبارکه برای کشور

وی ادامه داد: گروه فولاد مبارکه طی 6 ماهه ابتدایی سال جاری در حالی که برخی شرکت‌های فولادی با فروش‌های مدت‌دار و اعتباری، اقدام به سودسازی کاذب می‌کردند، با افزایش چشم‌گیر فروش صادراتی خود، بیش از ۴۵۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته است.

زرندی در ادامه بیان کرد: این در حالی است که شاید در نگاه کوتاه‌مدت به دلیل اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد، فروش داخلی می‌توانست درآمد بالاتری نسبت به صادرات داشته باشد اما نگاه جهان‌تراز مدیریت فولاد مبارکه، این شرکت را به سمت بازارهای صادراتی سوق داد.

وی عنوان داشت: آنچه در ادامه این مسیر مورد انتظار است، حمایت از سیاست‌های صادراتی با فراهم آوردن فروش ارز فولاد مبارکه در اتاق دوم توافقی فروش ارز است تا بخشی از هزینه‌های مرتبط با صادرات جبران شود؛ امید است در نیمه دوم سال جاری، با بهبود شرایط کسب و کار و کاهش ناترازی‌های انرژی در کشور، شرایط به‌مراتب بهتری در کسب درآمد و سودآوری برای فولاد مبارکه و سهامداران آن رقم بخورد.

