تولید 739 هزار تن تختال در فولاد هرمزگان طی 6 ماهه نخست 1404

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم با اشاره به موفقیت‌های اخیر در ثبت رکوردهای تولید بیان کرد: در آستانه هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره حماسه‌آفرینانی را گرامی می‌داریم که با ایثار و پایمردی استقلال و سربلندی ایران را رقم زدند و رکوردهایی را به ثبت رساندند که از بدو تاسیس و بهره برداری از شرکت فولاد هرمزگان تا کنون بدست نیامده بود.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال، در حوزه تولید تختال رکورد بی‌سابقه ۷۳۹ هزار و ۷۱۲ تن، همچنین در تولید آهن اسفنجی ۹۹۸هزار و ۲۶۰تن ثبت شد که نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت بالای مجموعه فولاد هرمزگان است. این دستاوردها در شرایطی رقم خورد که صنعت فولاد کشور با محدودیت‌های شدید انرژی مواجه بود.

مدیرعامل فولاد هرمزگان در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود آنکه شش ماه نخست امسال یکی از سخت‌ترین دوره‌های فعالیت ما بود و محدودیت‌های گسترده در تأمین انرژی می‌توانست روند تولید را مختل کند، اما با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از راهکارهای جایگزین، اجازه توقف به چرخه تولید داده نشد. بخشی از این تدابیر، خرید برق سبز از بورس انرژی بود که با وجود هزینه‌های بالا، امکان استمرار تولید را فراهم کرد.

وی ضمن تأکید بر نقش سرمایه انسانی به ویژه در حوزه بهره‌وری تصریح کرد: ثبت این رکوردها مرهون تلاش شبانه‌روزی کارکنان متعهد و متخصص فولاد هرمزگان است که با بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع انرژی و مواد اولیه توانستند افتخارآفرینی و رکوردهای تولید را ثبت کنند. همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، ایثار و همبستگی مردم ایران موجب سربلندی کشور شد، امروز همان روحیه در سنگر تولید جلوه‌گر است و نتیجه آن دستیابی به قله‌های جدید افتخار در صنعت فولاد است.

رحیم ادامه داد: این موفقیت‌ها برگ زرین دیگری در تاریخ فولاد هرمزگان محسوب می‌شود و نشان داد که با تکیه بر توان داخلی و اعتماد به سرمایه انسانی می‌توان در سخت‌ترین شرایط هم مسیر پیشرفت را ادامه داد. مطمئن باشید این تنها آغاز راه است و در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد دستاوردهای بزرگ‌تر و ارزشمندتری خواهیم بود.

وی در پایان ضمن تبریک این دستاورد بزرگ به کارکنان و ذی‌نفعان فولاد هرمزگان اظهار کرد: امروز این مسیر را در جهاد اقتصادی برای 6 ماه دوم سال دنبال می‌کنیم. این پیروزی‌ها حاصل همت بلند و باور جمعی همه شماست و به امید خدا با همین روحیه و تلاش، آینده‌ای روشن‌تر در انتظار فولاد هرمزگان خواهد بود.

