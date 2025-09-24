خبرگزاری کار ایران
فولاد سنگان با تمرکز بر تولید پایدار و افزایش بهره‌وری مسیر توسعه را هموار می‌کند

فولاد سنگان با تمرکز بر تولید پایدار و افزایش بهره‌وری مسیر توسعه را هموار می‌کند
کد خبر : 1690828
مدیر عامل شرکت فولاد سنگان در جلسه ای با حضور معاونین و مدیران شرکت با اشاره به تدوین اولویت های کاری، عنوان کرد: ما در مقطعی حساس و سرنوشت‌ساز قرار داریم که نیازمند هوشمندی و درایت و از سویی دیگر نیاز به همت و تلاش مضاعف همکاران داریم تا مسیر پیشرفت این مجموعه روز به روز هموارتر شود، اما باور ما بر این است که با تکیه بر دانش، تجربه و تعهد، می‌توانیم افق‌های جدیدی را پیش روی فولاد سنگان بگشاییم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، وی درخصوص توجه به سرمایه های انسانی و آموزش به روز این شرکت که موجبات اصلی پیشرفت روز افزون فولاد سنگان است اظهار کرد: درک عمیق از محیط پیرامونی، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها، و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمانی، سنگ بنای هر برنامه‌ریزی استراتژیک موفق محسوب می‌شود. ما در فولاد سنگان، با اتکاء به سرمایه‌های انسانی متخصص و متعهد خود، و بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد، می توانیم گام‌های بلندتری در مسیر توسعه و پیشرفت برداریم. با این حال، دنیای صنعت، جهانی پویا و در حال تحول است و تنها سازمان‌هایی می‌توانند در این عرصه به بقا و شکوفایی ادامه دهند که پیوسته در حال یادگیری، انطباق و نوآوری باشند.

افزایش بهره‌وری و عبور از مرزهای تولید

مدیرعامل فولاد سنگان ادامه داد : افزایش بهره‌وری در فولاد سنگان با توجه به شرایط موجود و با عنایت به تولید پایدار بسیار استراتژیک و از اولویت والایی برخوردار است و مفتخریم که اعلام کنیم با تلاش‌های شبانه‌روزی همه همکاران در روزهای قبل مرز تولید بیش از ۲ میلیون تن گندله را رد کردیم که این خود نشانه‌ای از پتانسیل بالای مجموعه ماست. اما این نقطه پایانی نیست، بلکه آغازی برای دستیابی به اهداف بالاتر است. افزایش بهره‌وری تنها به معنای تولید بیشتر نیست؛ بلکه شامل بهینه‌سازی فرآیندها، کاهش ضایعات، استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز می‌شود. هر گامی در جهت افزایش بهره‌وری، به معنای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری شرکت است و باید با نگاهی البته سازنده فرصت‌های بهبود را شناسایی و عملیاتی سازیم.

تسریع تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای تولید پایدار

مدیرعامل فولاد سنگان در این نشست اظهار داشت: نخستین و مهمترین اولویت ما در دوره جاری، تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دست اقدام است. بنابراین لازم است همه ارکان شرکت با نگاهی ویژه و با اراده آهنین، پیگیری و اجرای این پروژه‌ها را در دستور کار خود قرار دهند و تمرکز اصلی باید بر پروژه‌هایی باشد که نقش حیاتی و اساسی در تضمین و افزایش تولید پایدار فولاد سنگان ایفا می‌کنند.

وی گفت: پایداری تولید، نه تنها ضامن حفظ جایگاه ما در صنعت است، بلکه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه آتی شرکت در حوزه های دیگر را نیز فراهم می‌آورد و هرگونه تاخیر در این زمینه، می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی را از ما سلب کرده و هزینه‌هایی را به مجموعه تحمیل کند. لذا، انتظار است که با برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع بهینه و نظارت مستمر، موانع موجود برداشته شود و شاهد بهره برداری آن ها باشیم.

تقویت بازوهای فروش و بازاریابی

رسولیان با اشاره به اهمیت فروش محصولات و افزایش سودآوری گفت: در دنیای پر رقابت امروز، تولید به تنهایی کافی نیست. از اولویتهای مهم شرکت، توجه ویژه به افزایش فروش محصولات و البته بازاریابی مناسب است. تیم‌های فروش و بازاریابی ما، نقش حیاتی در معرفی صحیح و موثر محصولات فولاد سنگان به بازارهای داخلی و خارجی دارند. باید با رویکردهای نوین و خلاقانه، ضمن حفظ بازارهای فعلی، به دنبال گشودن بازارهای جدید و افزایش سهم خود از بازار خارجی باشیم. این امر، مستلزم شناخت دقیق نیازهای مشتریان، تحلیل رقبا، توسعه کانال‌های توزیع و استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی است. انتظار می‌رود که با ارائه برنامه‌های عملیاتی و نوآورانه، شاهد جهشی چشمگیر در حوزه فروش و بازاریابی باشیم.

رسولیان با تاکید بر این نکته،افزود: فراموش نکنیم که فروش خوب، چرخ‌های تولید را به حرکت در می‌آورد و پویایی شرکت را تضمین می‌کند.

فرهنگ سازمانی، شالوده موفقیت

رسولیان در پایان خاطر نشان کرد: اما نکته پایانی که شاید از همه موارد مهم‌تر باشد: توجه و اهتمام ویژه همکاران به کار تیمی، همدلی و انضباط کاری در پیشبرد اهداف و استراتژی‌های شرکت باشد. موفقیت‌های بزرگ، هیچ‌گاه نتیجه تلاش‌های فردی صرف نبوده‌اند؛ بلکه محصول یک تیم منسجم، همراه و همدل و البته با هم افزایی موثر است.

انضباط کاری، احترام به قوانین و مقررات، و تعهد به مسئولیت‌ها،از اصول لاینفک هر سازمان پیشرو است و هر یک از شما کارکنان حلقه‌ای حیاتی در زنجیره موفقیت فولاد سنگان هستید و عملکرد هر فرد، بر کل مجموعه تاثیرگذار خواهد بود.امیدوارم با تعهد به این اصول حرفه‌ای، محیطی پویا، مولد و سرشار از همدلی را ایجاد نماییم.

