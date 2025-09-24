خبرگزاری کار ایران
رشد ۷.۲ درصدی تولید و ۷۰ درصدی فروش در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

کد خبر : 1690816
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در شهریور امسال نسبت به مردادماه، ۷.۲ درصد رشد تولید و ۷۰ درصدی افزایش فروش داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، این شرکت در شهریور امسال نسبت به مردادماه، ۷.۲ درصد رشد تولید و ۷۰ درصدی افزایش فروش داشت.

این شرکت در راستای تحقق شعار سال، با همت کارکنان پرتلاش و پیمانکاران علیرغم محدودیت های اعمال شده در مصرف حامل های انرژی، در ششمین ماه سال ۴۴۳۳۰۳ تن آهن اسفنجی تولید کرد که توانست با افزایش ۲۹۷۱۴ تن محصول نسبت به همین مدت در ماه گذشته(مرداد)، رشد ۷.۲ درصدی را داشته باشد و ۱۰ رکورد تولید، حمل، بارگیری، فروش و پایداری را به ثبت برساند.

همچنین این شرکت در همین بازه زمانی نسبت به مدت مشابه، ۷۶ درصد رشد درآمدی، افزایش ۵.۵ برابری عرضه محصول در بورس و به عنوان بزرگترین عرضه کننده آهن اسفنجی کشور، ۳۲ درصد در سهم خود از کل عرضه در بورس کشور رشد داشته است.

