خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل در جلسه کمیته راهبری گروه فولاد خوزستان:

تجاری‌سازی ایده‌ها با جدیت پیگیری شود

تجاری‌سازی ایده‌ها با جدیت پیگیری شود
کد خبر : 1690812
لینک کوتاه کپی شد.

پنجمین جلسه کمیته راهبری گروه فولاد خوزستان، روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴، با حضور مدیران ارشد و متخصصان این شرکت، ضمن بررسی چالش‌های کلیدی صنعت فولاد به‌ویژه در حوزه انرژی و لزوم تأمین برق پایدار برای سال آتی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی تولید و افزایش بهره‌وری تأکید کرد. مدیرعامل شرکت، امین ابراهیمی، با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه نیروگاه خلیج فارس، همدلی و همفکری را لازمه عبور از بحران‌ها دانست و همزمان، گزارش‌هایی از دستاوردهای هوش مصنوعی در صنعت و معرفی ابزارهای نوین بهره‌وری، از جمله NotebookLM، ارائه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت فولاد خوزستان، پنجمین جلسه کمیته راهبری گروه فولاد خوزستان روز سه شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۴ با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، محمد نیکوکار قائم‌مقام مدیرعامل در حوزه بهره‌برداری و توسعه، مشاوران، معاونان، مدیران و روسای بخش‌های مختلف شرکت فولاد خوزستان و همچنین مدیران عامل شرکت‌های تابعه در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم ورزشگاه فولاد برگزار شد.

امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان در این جلسه با بیان اینکه، از دل محرومیت‌ها و محدودیت‌ها باید سود حاصل شود، صنعت فولاد را درگیر چالش‌های متعددی به‌ویژه در حوزه انرژی دانست و خاطرنشان کرد: لازم است هم‌اکنون برای موضوع چالش برق در سال ۱۴۰۵ تدابیر جدی اندیشیده شود. 

وی افزود: برای رفع چالش برق اقدامات ویژه ای در فولاد خوزستان انجام شده است؛احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان های بهبهان و گتوند و تلاش برای راه اندازی فاز دوم نیروگاه خلیج فارس بخشی از این اقدامات است.

ابراهیمی در پایان سخنان خود، همدلی و همفکری مدیران و کارکنان را رمز موفقیت و عبور از شرایط دشوار دانست و تاکید کرد: حفظ ارتباطات موثر بین مدیران و کارکنان و انسجام درونی سازمان، کلید عبور از چالش‌ها و دستیابی به اهداف راهبردی گروه فولاد خوزستان است.

بر پایه این گزارش، در ابتدای جلسه ضمن مرور مصوبات صورتجلسات قبلی توسط جعفر جنامی نیا مدیر استراتژی و تضمین کیفیت، مدیران بخش‌های مختلف به ارائه توضیحات در خصوص پیگیری این مصوبات پرداختند.

جنامی‌نیا همچنین در این جلسه، گزارشی از ظرفیت‌ها و دستاوردهای هوش مصنوعی در صنعت فولاد ارائه نمود. 

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های جهانی در این حوزه، مهم‌ترین مزایای آن را بهینه‌سازی فرآیند تولید و تسهیل مدیریت زنجیره تامین موجودی دانست و بر ضرورت سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به اقدامات در این زمینه برای ارتقای توان رقابت‌پذیری فولاد خوزستان تاکید کرد. شایان ذکر است عبدالله احمدیان از کارکنان حوزه دفتر مدیرعامل نیز، گزارشی در خصوص نحوه استفاده یکی از ابزارهای هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری بنام NotebookLM ارائه نمود.

گزارش خبرنگار ما حاکی است، محمدمهدی شریف شاذیله مدیر بخش فولادسازی نیز، از نصب و راه‌اندازی ستون‌های نگهدارنده اسلب توسط متخصصان و کارکنان پرتلاش شرکت خبر داد. دستاوردی پیچیده، حساس و بسیار مهم که با توان داخلی و تکیه بر دانش فنی بومی در فولاد خوزستان به ثمر رسید.

گفتنی است، در این جلسه موضوع گاز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت تمام‌شده محصول و آینده آن با توجه به نرخ‌های داخلی و جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارها و برنامه‌های مختلف در این خصوص نیز از سوی مسئولان مربوطه مطرح شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی