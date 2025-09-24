به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت فولاد خوزستان، پنجمین جلسه کمیته راهبری گروه فولاد خوزستان روز سه شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۴ با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، محمد نیکوکار قائم‌مقام مدیرعامل در حوزه بهره‌برداری و توسعه، مشاوران، معاونان، مدیران و روسای بخش‌های مختلف شرکت فولاد خوزستان و همچنین مدیران عامل شرکت‌های تابعه در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم ورزشگاه فولاد برگزار شد.

امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان در این جلسه با بیان اینکه، از دل محرومیت‌ها و محدودیت‌ها باید سود حاصل شود، صنعت فولاد را درگیر چالش‌های متعددی به‌ویژه در حوزه انرژی دانست و خاطرنشان کرد: لازم است هم‌اکنون برای موضوع چالش برق در سال ۱۴۰۵ تدابیر جدی اندیشیده شود.

وی افزود: برای رفع چالش برق اقدامات ویژه ای در فولاد خوزستان انجام شده است؛احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان های بهبهان و گتوند و تلاش برای راه اندازی فاز دوم نیروگاه خلیج فارس بخشی از این اقدامات است.

ابراهیمی در پایان سخنان خود، همدلی و همفکری مدیران و کارکنان را رمز موفقیت و عبور از شرایط دشوار دانست و تاکید کرد: حفظ ارتباطات موثر بین مدیران و کارکنان و انسجام درونی سازمان، کلید عبور از چالش‌ها و دستیابی به اهداف راهبردی گروه فولاد خوزستان است.

بر پایه این گزارش، در ابتدای جلسه ضمن مرور مصوبات صورتجلسات قبلی توسط جعفر جنامی نیا مدیر استراتژی و تضمین کیفیت، مدیران بخش‌های مختلف به ارائه توضیحات در خصوص پیگیری این مصوبات پرداختند.

جنامی‌نیا همچنین در این جلسه، گزارشی از ظرفیت‌ها و دستاوردهای هوش مصنوعی در صنعت فولاد ارائه نمود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های جهانی در این حوزه، مهم‌ترین مزایای آن را بهینه‌سازی فرآیند تولید و تسهیل مدیریت زنجیره تامین موجودی دانست و بر ضرورت سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به اقدامات در این زمینه برای ارتقای توان رقابت‌پذیری فولاد خوزستان تاکید کرد. شایان ذکر است عبدالله احمدیان از کارکنان حوزه دفتر مدیرعامل نیز، گزارشی در خصوص نحوه استفاده یکی از ابزارهای هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری بنام NotebookLM ارائه نمود.

گزارش خبرنگار ما حاکی است، محمدمهدی شریف شاذیله مدیر بخش فولادسازی نیز، از نصب و راه‌اندازی ستون‌های نگهدارنده اسلب توسط متخصصان و کارکنان پرتلاش شرکت خبر داد. دستاوردی پیچیده، حساس و بسیار مهم که با توان داخلی و تکیه بر دانش فنی بومی در فولاد خوزستان به ثمر رسید.

گفتنی است، در این جلسه موضوع گاز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت تمام‌شده محصول و آینده آن با توجه به نرخ‌های داخلی و جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارها و برنامه‌های مختلف در این خصوص نیز از سوی مسئولان مربوطه مطرح شد.

