تاکید آقاجانلو بر حمایت مالی از طرح های توسعه فولاد کردستان
رئیس هیات عامل ایمیدرو بر حمایت مالی و تسریع در احداث پروژه های توسعه ای آهن اسفنجی بیجار و فولادسازی و نورد گرم شهرستان قروه استان کردستان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، محمد آقاجانلو در جلسه پایش اقدامات و برنامه های شرکت فولاد کردستان که با حضور اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، معاونین هلدینگ «ومعادن» و اعضای هیات مدیره فولاد کردستان برگزار شد؛ بیان کرد: طرح های زنجیره توسعه فولاد کردستان از جمله پروژه های پیشران ملی است و اجرای آن برای ایمیدرو از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر تامین مالی پایدار پروژه های توسعه ای فولاد کردستان افزود: از جمله راهبردهای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت می توان به راه اندازی پروژه های توسعه ای اشاره کرد که راهبری این مهم توسط ایمیدرو در حال انجام است.

پیشرفت پروژه های زیرساختی آهن اسفنجی بیجار

در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات نیز با بیان اینکه حمایت های مالی از پروژه های فولاد کردستان در حال انجام است؛ گفت: تامین زیرساخت های کارخانه تولید آهن اسفنجی بیجار همچون آب، گاز، برق، راه دسترسی و خط انتقال دیتا در حال پیشرفت است.

اردشیر سعدمحمدی افزود: در فولادسازی قروه نیز تاکنون بیش از ۴۰ درصد پیشرفت بخش مهندسی پایه پروژه، حاصل شده است.

