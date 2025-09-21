استاندار هرمزگان در آیین بهرهبرداری از هنرستان فولاد هرمزگان:
هنرستان فولاد هرمزگان نقطه رشد و تعالی این منطقه میشود
استاندار هرمزگان در آیین بهرهبرداری از هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان از نگاه توسعه گرای دکتر زرندی، مدیر عامل گروه فولاد مبارکه خبرداد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمد آشوری، استاندار هرمزگان در آیین بهرهبرداری از هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان گفت: دکتر زرندی مدیر عامل گروه فولاد مبارکه نگاه توسعهگرا دارند و در تمام مناصب و مسئولیتهایی که حضور داشته و دارند با رویکرد توسعهای زمینه تقویت توسعه ملی را ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه در حوزه توسعه به یک گفتمان مشترک برسیم و در جهت رشد و تعالی توسعهای کشور جمع شویم و حرکتی رو به رشد داشته باشیم، بسیار ارزشمند است.
ترکیب متنوعی از خدمات ارزشمند در حوزه مسئولیتهای اجتماعی از سوی فولاد هرمزگان به مردم استان عرضه شده
آشوری با تاکید بر این که فولاد هرمزگان با حمایت گروه فولاد مبارکه جز سرآمدان بنگاههای اقتصادی در هرمزگان است و مسئولیتهای اجتماعی خود را به انحای متنوع انجام داده است ادامه داد: ترکیب متنوعی از خدمات ارزشمند در حوزه مسئولیتهای اجتماعی از سوی فولاد هرمزگان به مردم استان عرضه شده که برگ زرینی در تاریخ گروههای صنعتی است و توانسته است احساس رضایت عمومی را جلب کند.
باید سعی کنیم با حمایت و پشتیبانی چرخ تولید به خوبی بچرخد
به گفته استاندار هرمزگان، رابطه بین صنعت و مردم در جامعه محلی با مکانیزم انجام مسئولیتهای اجتماعی مستحکم میشود و این استحکام باعث میشود مردم حامی آن صنعت باشند. این در حالی است که ما در سنوات اخیر و همچنین در سال جاری دغدغه رشد تولید را داشته و داریم؛ بنابراین اگر چرخ تولید بچرخد و بنگاه های اقتصادی مثل فولاد هرمزگان و سایر بنگاههای اقتصادی کشور بتوانند نقش خودشان را در رشد تولید و افزایش درآمد و تولید ناخالص داخلی به درستی ایفا کنند، شرایط برای ایفای نقش بسیار مهم آن ها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز فراهم می شود. پس باید سعی کنیم با حمایت و پشتیبانی چرخ تولید به خوبی بچرخد.
فولاد هرمزگان یکی از بنگاه های اقتصادی سرآمد در زمینه مسئولیتهای اجتماعی
وی از شرکت فولاد هرمزگان به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی سرآمد در زمینه مسئولیتهای اجتماعی نام برد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که اهداف این شرکت در زمینه های افزایش تولید و درآمد که به دنبال آن یک ویژگی ملی است و بالتبع آن سه ویژگی اشتغال پایدار، مسئولیت اجتماعی و حضور در چرخه سایر ماموریتهای محلی است نیز محقق شود.
آشوری تصریح کرد: به دنبال نهضتهای ملی که رئیس جمهور آغاز کردهاند ما نیز در این استان چند نهضت را شروع کردهایم. به عنوان مثال زنجیره آموزش را در دستورکار داریم؛ چراکه آموزش و تامین و تربیت منابع انسانی متخصص در چرخیدن چرخ بنگاههای اقتصادی یک ضرورت مبنایی است. همچنانکه از ابتدا در اندیشه توسعه بخش آموزش عالی بودهایم اکنون نیز این زنجیره را دنبال میکنیم. امیدواریم محصول این حرکت تامین و تربیت نیرو انسانی هدفمند و متخصص برای چرخیدن چرخ صنعت باشد.
وی با تاکید بر اهمیت کیفیسازی آموزش و تامین نیروی انسانی متخصص گفت: بخشی از دانشجویان دانشگاههای محلی را می توان در قالب یک توافق هدفمند بین صنعت و دانشگاه، به کار گرفت.
رکورد ملی در زمینه تفاهمنامه ایجاد مدارس را در کارنامه داریم
استاندار هرمزگان تصریح کرد: ما در استان هرمزگان با تاکید رئیس جمهور، مشارکت خیرین مدرسهساز و بنگاههای اقتصادی همه را به صحنه آوردیم و رکورد ملی در زمینه تفاهمنامه ایجاد مدارس را در کارنامه داریم.شرایطی ایجاد کردیم که سه هزار میلیارد اعتبار با مشارکت مردم، خیرین و بنگاهها اقتصادی جمع شد و 1500 کلاس درس، مبنای این حرکت شد. علاوه بر این تکمیل مدارس نیمه تمام نیز آغاز شده است که امیدواریم این نهضت با اندیشهای که مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و مدیریت فولاد هرمزگان به آن معتقد است ادامه یابد و در آینده نزدیک نیازهای بنگاههای اقتصادی در منطقه تامین شود.
هنرستان فولاد هرمزگان در تراز مدارس استاندارد است و نقطه رشد و تعالی این منطقه میشود
بنابراظهارات آشوری، هنرستان فولاد هرمزگان در تراز مدارس استاندارد است و نقطه رشد و تعالی این منطقه میشود. این هنرستان میتواند نیروهای مهارتی بخش فولاد را تامین کند.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: انتظار می رود گروه فولاد مبارکه در کنار مدرسه سازی به مدرسهداری و مدرسهیاری نیز توجه داشته باشد. به خاطرداشته باشیم این هنرستان به حمایت و پشتیبانی مداوم شما نیاز دارد تا زمانی که دانش آموزان آن وارد چرخه کار و تلاش و بالندگی شرکت فولاد هرمزگان شوند.