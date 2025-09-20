محمد آشوری، استاندار هرمزگان در دیدار با مدیرعامل گروه فولاد مبارکه:

لزوم ساماندهی زنجیره ارزش و تقدیر از پیشتازی گروه فولاد مبارکه در مسئولیت اجتماعی

با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور بر استراتژی توسعه دریامحور، استان هرمزگان به دلیل برخورداری از مزیت‌های بی‌بدیل همچون دسترسی به آب‌های آزاد و زیرساخت‌های صادراتی، محور اصلی این راهبرد ملی است. با توجه به چالش‌های کم‌آبی در فلات مرکزی ایران، نگاه‌ها به درستی به سمت سواحل جنوب کشور معطوف شده و از گروه فولاد مبارکه انتظار داریم که با نگاهی جامع و ملی، به ساماندهی و تکمیل زنجیره ارزش فولاد در استان هرمزگان شتاب بخشیده و الگویی موفق از توسعه صنعتی پایدار را در این منطقه راهبردی پیاده‌سازی کنند.