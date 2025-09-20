یادداشت مدیر روابط عمومی
فولاد مبارکه؛ پیشگام در توسعه زیرساختها و همراه دولت در رفع ناترازی
توسعه صنعتی در هر منطقه به پایداری در تأمین انرژی و منابع زیربنایی وابسته است. در ایران امروز، ناترازی در حوزه انرژی، چه در برق و گاز و چه در آب، به یکی از جدیترین چالشهای ملی بدل شده است. ناترازی یعنی فاصله میان مصرف و تولید؛ فاصلهای که هر سال عمیقتر میشود و به کاهش بهرهوری و ایجاد وقفه در تولید صنایع میانجامد. در چنین شرایطی، فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت در کشور، مسئولیت اجتماعی و ملی خود را فراتر از دیوارهای کارخانه تعریف کرده و با سرمایهگذاریهای عظیم در حوزههای آب، برق و گاز، نقشی مؤثر در همیاری دولت برای برطرف کردن این شکاف ایفا کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، شرایط کشور در حوزه انرژی، فولاد مبارکه را بر آن داشت تا با سرمایهگذاری گسترده در این حوزه، ضمن تأمین نیاز خود به انرژی، تعهد خود به جامعه و کشور را نیز ایفا کند. در این راستا، این شرکت در حوزه برق، با ایجاد نیروگاههای بزرگمقیاس، نیروگاه سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی، بخش قابلتوجهی از برق مصرفی خود را بهصورت پایدار و مستقل تولید میکند. این اقدام نهتنها باعث کاهش وابستگی به شبکه سراسری شده، بلکه با آزاد کردن ظرفیت در شبکه برق کشور، به دولت برای تأمین برق سایر صنایع و حتی بخش خانگی یاری رسانده است.
در شرایطی که هر سال تابستان محدودیت مصرف برق صنایع برای جلوگیری از خاموشی خانگی اعمال میشود، وجود ظرفیت تولید اختصاصی برق در فولاد مبارکه به معنای جلوگیری از توقف تولید و کاهش فشار بر شبکه ملی است. این تصمیم راهبردی، نمونهای روشن از همسویی صنعت و سیاستهای فولاد مبارکه با منافع ملی به شمار میرود.
در بخش گاز طبیعی نیز فولاد مبارکه با مشارکت در توسعه میادین گازی و ایجاد زیرساختهای ذخیرهسازی و انتقال گاز، گامی بلند در جهت تضمین تأمین پایدار انرژی برداشته است. در سالهایی که سرمای شدید زمستان باعث کاهش فشار گاز و افت تولید در صنایع شده، سرمایهگذاریهای پیشدستانه فولاد مبارکه موجب میشود این شرکت با اختلال کمتری به فعالیت خود ادامه دهد و از زیانهای سنگین ناشی از توقف تولید در امان بماند. در واقع، فولاد مبارکه نهفقط مصرفکننده گاز، بلکه امروز به یک بازیگر فعال در زنجیره تأمین آن بدل شده و نقش قابلتوجهی در افزایش تابآوری صنعت کشور ایفا میکند.
از سوی دیگر، در حوزه آب که شاید حیاتیترین مؤلفه توسعه پایدار در کشور خشک و نیمهخشک ایران باشد، فولاد مبارکه پیشگام اجرای پروژههای نوآورانه بوده است. این شرکت با سرمایهگذاری در انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان، تصفیه پساب شهری از شهرهای اطراف و بهرهگیری از سامانههای بازچرخانی آب در خطوط تولید، موفق شده وابستگی خود به منابع آب خام را به میزان چشمگیری کاهش دهد. امروزه بخش عمده آب مصرفی فولاد مبارکه از محل پسابهای تصفیهشده تأمین میشود؛ اقدامی که ضمن صیانت از منابع آبی طبیعی، الگویی از مسئولیتپذیری زیستمحیطی برای دیگر صنایع کشور به شمار میرود.
ثمرات این سرمایهگذاریها تنها به درون مرزهای کارخانه محدود نمیشود. هر مگاوات برق تولیدشده در فولاد مبارکه، هر مترمکعب گاز ذخیرهشده در زیرساختهای آن و هر لیتر آبی که به جای برداشت از منابع طبیعی از پساب بازیافتی تأمین میشود، به آزادسازی منابع برای مصرف دیگر بخشهای کشور منجر میگردد. به این ترتیب، فولاد مبارکه نهتنها بار مصرف خود را از دوش شبکههای سراسری برداشته، بلکه در عمل به افزایش ظرفیت این شبکهها برای سایر مصرفکنندگان کمک کرده است. این همافزایی در نهایت به کاهش ناترازی انرژی، پایداری تولید، رونق اقتصادی و رفاه بیشتر جامعه خواهد انجامید.
در این میان، نباید از نقش بیبدیل کارکنان این شرکت در تداوم این مسیر غافل شد. همکاران پرتلاش فولاد مبارکه بهخوبی میدانند که پروژههای بزرگ بازچرخانی آب صنعتی و شهری، توسعه نیروگاهها و مشارکت در میادین گازی، صرفاً طرحهای فنی نیستند، بلکه مصداقهای روشن خدمترسانی به کشور و مردم به شمار میروند. هر یک از کارکنان میتوانند با درک اهمیت این اقدامات و اطلاعرسانی درست درباره آنها در محیطهای اجتماعی و خانوادگی، بهعنوان سفیران برند فولاد مبارکه ایفای نقش کنند. بیان این دستاوردها برای افکار عمومی، علاوه بر ایجاد حس افتخار در میان کارکنان، به تقویت سرمایه اجتماعی شرکت و اعتماد جامعه نیز میانجامد.
فولاد مبارکه امروز بیش از هر زمان دیگری در حال ایفای نقشی ملی است؛ نقشی که فراتر از تولید فولاد، به تأمین انرژی و تضمین آینده صنعتی کشور گره خورده است. با ادامه این مسیر و همراهی همه کارکنان، میتوان امید داشت که فولاد مبارکه در کنار دولت، یکی از ارکان اصلی حل مسئله ناترازی انرژی کشور و ارتقای رفاه مردم باشد. آینده روشن ایران صنعتی بر شانههای چنین ارادههایی استوار است.