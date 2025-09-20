خبرگزاری کار ایران
دختران شناگر فولاد مبارکه بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی جنوب کشور

مسابقات شنای مراکز تخصصی جنوب کشور، روز شنبه و یک‌شنبه ۲۲ و ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴، به میزبانی هیئت شنای شیراز و در رده‌های سنی ۱۱ تا ۱۲ سال برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در این رقابت‌ها که با حضور ۲۹ تیم و ۲۷۸ شناگر از استان‌های مختلف برگزار شد، شناگران آکادمی فولاد مبارکه با کسب ۳۰۰ امتیاز مقام سوم را کسب کردند.

نتایج شناگران آکادمی فولاد مبارکه در این دوره از مسابقات به این شرح است:

رده سنی ۱۱-۱۲ سال:

رتبه ششم تیمی در مادهٔ ۴×۲۵ متر پای دلفین؛ اسامی ورزشکاران: ثنا غلامی، عسل نصوحی، یگانه فتاحی، فاطمه ابراهیمی.

رتبه چهارم تیمی در مادهٔ ۴×۵۰ متر پروانه؛ اسامی ورزشکاران: ثنا غلامی، عسل نصوحی، یگانه فتاحی، فاطمه ابراهیمی.

رتبه ششم انفرادی در مادهٔ ۵۰ متر کرال سینه.

رتبه ششم در ۱۰۰ متر آزاد.

مقام سوم ۵۰ متر کرال پشت، فاطمه ماوردی.

رتبه سوم ۵۰*۴ مختلط تیمی؛ اسامی ورزشکاران: فاطمه مواردی، یگانه فتاحی، ثنا غلامی، فاطمه ابراهیمی.

رتبه سوم مشترک ماده ۱۰۰ متر پروانه؛ فاطمه ابراهیمی.

رتبه سوم ۵۰*۴ قورباغه تیمی؛ اسامی ورزشکاران: ثنا غلامی، عسل نصوحی، فاطمه ابراهیمی، یگانه فتاحی.

رتبه دوم ۵۰*۶ متر آزاد تیمی؛ اسامی ورزشکاران: فاطمه ابراهیمی، الیانا نوری، عسل نصوحی ثنا غلامی، یگانه فتاحی، فاطمه ماوردی.

رتبه پنجم ۶*۵۰ آزاد تیمی؛ اسامی ورزشکاران: یسنا میرزایی، مهرسا عباسی، مهراوه زمانی، سپیده قوامی، صبا ایزدی، بهار قربانی.

