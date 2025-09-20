به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگارفولاد مبارکه، موافقت‌نامه‌های استراتژیک در صنعت انرژی، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، می‌توانند گام‌های مهمی در جهت افزایش تولید، رفع ناترازی و تقویت امنیت انرژی کشور باشند. در همین راستا، امضای بزرگ‌ترین قرارداد توسعه میادین نفتی بخش خصوصی بین شرکت فولاد مبارکه و شرکت ملی نفت ایران، با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری، نقطه عطفی در همکاری‌های میان‌بخشی به شمار می‌رود. این قرارداد نه‌تنها نیازهای انرژی داخلی یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را پوشش می‌دهد، بلکه به بهبود وضعیت کلی تولید گاز نیز کمک می‌کند. این همکاری‌ها با هدف بهره‌برداری بهینه از منابع و استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی، در مسیر توسعه پایدار و افزایش خودکفایی در بخش انرژی، مسیری امیدوارکننده را نشان می‌دهند.

محمد بهرامی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تولید و توسعه انرژی از سوی شرکت‌های بزرگ به‌خصوص صنایع گفت: شرکت‌ها برای تداوم و استمرار تولید و همچنین رشد مثبت اقتصادی، باید از توانایی لازم نیز برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه با سرد شدن هوا مصرف گاز در بخش خانگی افزایش می‌یابد گفت: ورود صنایع به تولید گاز می‌تواند به رفع نیازها کمک کند و از طرف دیگر نیاز خود آن‌ها را نیز برطرف سازد.

بهرامی در ادامه تصریح کرد: ورود شرکت فولاد مبارکه برای توسعه میدان گازی «مدار» می‌تواند در رفع ناترازی که در زمستان تشدید می‌شود، بسیار مؤثر باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: از طرف دیگر در زمستان نیز به‌واسطه افزایش مصرف خانگی در برق هم مشکل خواهیم داشت و این اقدام خوبی برای رفع ناترازی است.

اصول و رعایت موازین در عقد و اجرای قراردادها

بهرامی بر رعایت اصول و موازین حقوقی در این نوع اقدام‌ها تأکید کرد و گفت: باید کار به‌گونه‌ای انجام شود که حقوق دو طرف به‌درستی رعایت شود.

وی با تأکید بر تخصصی بودن این کار ادامه داد: شرکت‌ها باید از تجربه و تخصص کافی برخوردار باشند تا مشکلی در تولید ایجاد نشود و اگر در این زمینه تجربه کافی ندارند، باید از کسانی که تخصص و مهارت لازم دارند، در کنار خود بهره ببرند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: ورود صنایع برای تولید، چه در نفت، چه گاز و چه برق، گام مثبتی است و با توجه به اینکه در آینده از نظر جهانی تمایل بیشتر به سمت انرژی‌های پاک است و دیگر نمی‌توان از سوخت فسیلی استفاده کرد، باید اکنون از سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی برای تولید استقبال کرد.

بهرامی گفت: اگر سرمایه‌گذاران داخلی توانایی لازم را داشته باشند، این بیشتر به نفع کشور خواهد بود.

وی در پایان صحبت‌های خود سرمایه‌گذاری شرکت فولاد مبارکه را در حوزه انرژی به‌خصوص بخش توسعه میادین گازی کاری شایسته دانست و ادامه داد: ما در این زمان و با توجه به تشدید تحریم‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری در تولید داریم و باید از سرمایه‌گذاری‌های این‌چنینی استقبال شود؛ اما همان‌طور که در صحبت‌های پیشین خود به آن اشاره کردم، باید اصول و قواعد فرایند عقد قرارداد تا مرحله اجرای طرح و بهره‌برداری در هر دو طرف رعایت شود.

انتهای پیام/