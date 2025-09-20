خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح هنرستان فولاد هرمزگان مطرح کرد:

تقویت زیرساخت‌های آموزشی و مهارتی استان با بهره‌برداری از هنرستان فولاد هرمزگان

تقویت زیرساخت‌های آموزشی و مهارتی استان با بهره‌برداری از هنرستان فولاد هرمزگان
کد خبر : 1688762
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح هنرستان 12کلاسه فولاد هرمزگان اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌های آموزشی و مهارتی استان هرمزگان، مدرسه‌ای جدید در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس به همت شرکت فولاد هرمزگان افتتاح و راه اندازی شده است و نکته مهم اینجاست که اقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی در استان با همکاری و همراهی مسئولان استان، خیرین و صنایع فعال از جمله صنایع فولادی و پالایشگاه‌ها صورت گرفته که هدف آن، پر کردن خلأهای آموزشی و تقویت فعالیت‌های تربیتی و ورزشی دانش‌آموزان است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، احمد مرادی با بیان این مطلب در ادامه افزود: ساخت هنرستان 12 کلاسه شرکت فولاد هرمزگان منجر به پاسخگویی نیازهای آموزشی منطقه شده است.

به گفته وی، با توجه به جمعیت در حال رشد و پیش‌بینی افزایش دانش‌آموزان در آینده نزدیک، این مدرسه به عنوان یک نیاز ضروری برای منطقه محسوب می‌شود و از طرف دیگر با اقدامات مشابه و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، صنایع و تعامل مسئولان، می‌توان جایگاه استان هرمزگان را در توسعه آموزشی کشور ارتقاء داد.

وی تاکید کرد: یکی از اهداف مهم این پروژه، تربیت نیروی انسانی ماهر و هوشمند برای صنایع بزرگ استان است. آموزش عملی و مهارتی در هنرستان‌های مرتبط با صنایع، دانش‌آموختگان را برای ورود مؤثر به بازار کار آماده می‌کند. از طرفی توجه به آموزش علمی به همراه ورزش و تربیت جسمانی، پرورش جامع دانش‌آموزان را تضمین می‌کند و خلأهای موجود در پرورش جسم و روح را جبران می‌کند.

وی همچنین برنامه‌هایی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس را پیشنهاد داد که با استفاده از فضای خالی موجود در مدارس و نصب پنل‌ خورشیدی علاوه بر بازگشت سرمایه، استقلال مالی مدیران مدارس نیز تقویت شود.

مرادی افزودد: ساخت هنرستانی همچون هنرستان فولاد هرمزگان، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دولت، جامعه محلی و بخش خصوصی است و مسیر توسعه پایدار هرمزگان را هموار می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی