نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح هنرستان فولاد هرمزگان مطرح کرد:
تقویت زیرساختهای آموزشی و مهارتی استان با بهرهبرداری از هنرستان فولاد هرمزگان
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح هنرستان 12کلاسه فولاد هرمزگان اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساختهای آموزشی و مهارتی استان هرمزگان، مدرسهای جدید در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس به همت شرکت فولاد هرمزگان افتتاح و راه اندازی شده است و نکته مهم اینجاست که اقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی در استان با همکاری و همراهی مسئولان استان، خیرین و صنایع فعال از جمله صنایع فولادی و پالایشگاهها صورت گرفته که هدف آن، پر کردن خلأهای آموزشی و تقویت فعالیتهای تربیتی و ورزشی دانشآموزان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، احمد مرادی با بیان این مطلب در ادامه افزود: ساخت هنرستان 12 کلاسه شرکت فولاد هرمزگان منجر به پاسخگویی نیازهای آموزشی منطقه شده است.
به گفته وی، با توجه به جمعیت در حال رشد و پیشبینی افزایش دانشآموزان در آینده نزدیک، این مدرسه به عنوان یک نیاز ضروری برای منطقه محسوب میشود و از طرف دیگر با اقدامات مشابه و بهرهگیری از ظرفیت خیرین، صنایع و تعامل مسئولان، میتوان جایگاه استان هرمزگان را در توسعه آموزشی کشور ارتقاء داد.
وی تاکید کرد: یکی از اهداف مهم این پروژه، تربیت نیروی انسانی ماهر و هوشمند برای صنایع بزرگ استان است. آموزش عملی و مهارتی در هنرستانهای مرتبط با صنایع، دانشآموختگان را برای ورود مؤثر به بازار کار آماده میکند. از طرفی توجه به آموزش علمی به همراه ورزش و تربیت جسمانی، پرورش جامع دانشآموزان را تضمین میکند و خلأهای موجود در پرورش جسم و روح را جبران میکند.
وی همچنین برنامههایی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در مدارس را پیشنهاد داد که با استفاده از فضای خالی موجود در مدارس و نصب پنل خورشیدی علاوه بر بازگشت سرمایه، استقلال مالی مدیران مدارس نیز تقویت شود.
مرادی افزودد: ساخت هنرستانی همچون هنرستان فولاد هرمزگان، نمونهای موفق از همافزایی دولت، جامعه محلی و بخش خصوصی است و مسیر توسعه پایدار هرمزگان را هموار میکند.