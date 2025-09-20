به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، احمد مرادی با بیان این مطلب در ادامه افزود: ساخت هنرستان 12 کلاسه شرکت فولاد هرمزگان منجر به پاسخگویی نیازهای آموزشی منطقه شده است.

به گفته وی، با توجه به جمعیت در حال رشد و پیش‌بینی افزایش دانش‌آموزان در آینده نزدیک، این مدرسه به عنوان یک نیاز ضروری برای منطقه محسوب می‌شود و از طرف دیگر با اقدامات مشابه و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، صنایع و تعامل مسئولان، می‌توان جایگاه استان هرمزگان را در توسعه آموزشی کشور ارتقاء داد.

وی تاکید کرد: یکی از اهداف مهم این پروژه، تربیت نیروی انسانی ماهر و هوشمند برای صنایع بزرگ استان است. آموزش عملی و مهارتی در هنرستان‌های مرتبط با صنایع، دانش‌آموختگان را برای ورود مؤثر به بازار کار آماده می‌کند. از طرفی توجه به آموزش علمی به همراه ورزش و تربیت جسمانی، پرورش جامع دانش‌آموزان را تضمین می‌کند و خلأهای موجود در پرورش جسم و روح را جبران می‌کند.

وی همچنین برنامه‌هایی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس را پیشنهاد داد که با استفاده از فضای خالی موجود در مدارس و نصب پنل‌ خورشیدی علاوه بر بازگشت سرمایه، استقلال مالی مدیران مدارس نیز تقویت شود.

مرادی افزودد: ساخت هنرستانی همچون هنرستان فولاد هرمزگان، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دولت، جامعه محلی و بخش خصوصی است و مسیر توسعه پایدار هرمزگان را هموار می‌کند.

