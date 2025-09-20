استاندار هرمزگان در آیین افتتاح هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان:
فولاد هرمزگان طلایهدار مسئولیت اجتماعی در استان است
استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح هنرستان 12 کلاسه فولاد هرمزگان با تاکید بر نقش صنایع بزرگ در توسعه پایدار و تقویت جامعه محلی اظهار کرد: همه کسانی که در حوزه توسعه ایران فعالیت میکنند، به خوبی از توصیهها و تجربیات ارزشمند کارشناسان بهره بردهاند و این اقدام، نمونهای بارز از بهکارگیری این تجربیات در عمل محسوب میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، محمد آشوری با بیان این مطلب در ادامه افزود: ایجاد زیرساختهای آموزشی، نه تنها مهارتها و اشتغال پایدار را تقویت میکند، بلکه منجر به تحکیم ارتباط میان صنعت و مردم نیز میشود. این مدرسه، محصول نهایی تلاشهای گسترده گروه فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی است و به عنوان الگویی موفق برای سایر استانها شناخته میشود.
به گفته وی، فولاد هرمزگان به عنوان یکی از سرآمدان اقتصادی استان هرمزگان، با تنوع اقدامات خود در حوزه مسئولیت اجتماعی، نمونهای موفق و قابل تقدیر ارائه کرده و امروز به عنوان طلایه دار مسئولیت اجتماعی در استان است. محصول نهایی این تلاشها، تأسیس این مدرسه است که ترکیبی از خدمات متنوع و ارزشمند در حوزه مسئولیت اجتماعی را به جامعه ارائه میکند. مردم این منطقه شایسته بهترینها هستند و انتظار میرود که این اقدامات در برنامههای آتی استمرار یابد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: این دستاورد، برگ زرینی در تاریخ بنگاههای اقتصادی کشور محسوب میشود؛ چرا که نه تنها رضایت جامعه محلی را جلب کرده، بلکه رابطه بین صنعت و مردم از طریق اجرای مسئولیتهای اجتماعی محکمتر شده و این امر باعث میشود که مردم فعالانه در حرکتهای بنیادی توسعه، مشارکت کنند.
آشوری ادامه داد: چرخ تولید، به ویژه در بنگاههای اقتصادی بزرگی مانند فولاد هرمزگان، نقش کلیدی در افزایش درآمد کشور دارد. هرچه این صنایع در توسعه اقتصادی موفقتر عمل کنند، سهم و نقش آنها در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: سه ویژگی مهم دستاوردهای بنگاههای اقتصادی شامل اشتغال پایدار، مسئولیت اجتماعی و مشارکت مالیاتی است که حضور فعال شرکت در جامعه محلی را نشان میدهد و اثرات مثبت آن در توسعه منطقه مشهود است. علاوه بر این، نهضتهای ملی و زنجیرههای آموزشی مرتبط نقش کلیدی در تامین منابع انسانی متخصص برای صنایع بزرگ ایفا میکنند. تجربه نشان داده است که رشد و پیشرفت اقتصادی بنگاهها، مستلزم تربیت نیروی انسانی توانمند و هماهنگ با نیازهای صنعت است.
آشوری افزود: برای داشتن نیروهای ماندگار در این صنعت لازم است تا زمینه آموزشی در مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاهها فراهم باشد.
وی افزود: برای نقشآفرینی مؤثر در صنعت، تربیت نیروی انسانی ماهر و هوشمند از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین رو، زمینههای آموزشی در مدارس و دانشگاهها تقویت شده و برنامههایی برای جذب و تربیت مهندسین متخصص، به ویژه در رشته متالورژی، اجرا میشود تا نیازهای صنعت به نیروی کار متعهد و توانمند تأمین شود.
آشوری افزود: این اقدام با رویکرد توسعه کیفی آموزش و ارتباط مستقیم با نیازهای عملی بنگاههای اقتصادی همراه است. به این ترتیب، دانشجویان و فارغالتحصیلان پس از آموزش، بهعنوان نیروهای آماده به کار وارد چرخه تولید و توسعه استان میشوند.
استاندار هرمزگان افزود: در استان هرمزگان، با همکاری خیرین مدرسهساز، فعالان اقتصادی و مجمعهای خیریه، نهضتی گسترده برای توسعه مدارس آغاز شده که در مدت کوتاه موفق به جذب منابع مالی قابل توجهی شده است. چراکه تاکنون ۵۳۵ مدرسه با بیش از ۲۰۰۰ کلاس درس تحت پوشش این حرکت قرار گرفته و ادامه این برنامه با هدف گسترش مدارس استاندارد و هنرستانهای مهارتی در دست اجراست.
به گفته وی، توسعه مدارس مهارتی و ارتقای سطح آموزشی، زمینهساز تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنایع بزرگ است و پشتیبانی مستمر از این برنامهها تضمین میکند که دانشآموختگان بهطور مؤثر وارد بازار کار شوند و چرخه تولید و توسعه استان با توانمندی بالاتری پیش برود. این مدل، ترکیبی از همکاری بین دولت، بنگاههای اقتصادی و جامعه محلی است و نمونهای موفق از نحوه همافزایی آموزش، مهارت و مسئولیت اجتماعی در مسیر توسعه پایدار استان هرمزگان به شمار میرود.