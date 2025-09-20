مدیرعامل فولاد هرمزگان در آیین افتتاح هنرستان ۱۲ کلاسه:
هنرستان فولاد هرمزگان، نماد تعهد به جامعه و پرورش نسل آینده است
علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در آیین افتتاح هنرستان 12 کلاسه فولاد هرمزگان گفت: امروز، به یاری خداوند متعال، شاهد رخدادی بزرگ و ماندگار در استان هرمزگان هستیم؛ رخدادی که ثمره همت بلند و تلاش ارزشمند همکاران سختکوش در مجموعه فولاد هرمزگان بوده و جای تقدیر و تشکر از مدیران این مجموعه را دارد؛ چرا که آنها در یک برهه زمانی مشخص توانستند در راستای هدفمند کردن حوزه مسئولیتهای اجتماعی گام بسیار موثری رو در حوزه آموزشی استان بردارند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم با بیان این مطلب در ادامه افزود: فولاد هرمزگان از بدو تاسیس تاکنون، نگاه خود را تنها به توسعه صنعتی معطوف نکرده، بلکه با رویکردی راهبردی به مسئولیتهای اجتماعی، کوشیده است تا سهمی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار استان ایفا کند.
وی افزود: بیتردید، یکی از جلوههای بارز این نگاه، سرمایهگذاری جدی و هدفمند در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی توانمند است. پروژهای که امروز شاهد بهرهبرداری از آن هستیم، گام بلندی در همین مسیر است. هنرستانی که ساخت آن با ثبت رکورد زمانی نیز همراه بود و در مدت زمان 2سال و با سرمایهگذاری نزدیک به هزار میلیارد ریال ساخته و تجهیز شد، امروز نمادی روشن از اراده فولاد هرمزگان برای ایفای رسالت اجتماعی خود و کمک به آیندهسازان این مرز و بوم است.
رحیم افزود: ما در فولاد هرمزگان بر این باوریم که مسئولیت اجتماعی، نه یک اقدام جانبی بلکه یک اصل بنیادین در مسیر توسعه پایدار است. به همین دلیل، همواره تلاش کردهایم این مهم را در سرلوحه برنامهها قرار دهیم و در کنار افزایش تولید و اجرای طرحهای توسعهای، به نیازهای اساسی جامعه نیز پاسخ دهیم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز فولاد هرمزگان با افتخار بهعنوان یکی از پیشگامان مسئولیت اجتماعی در استان شناخته میشود و این جایگاه، حاصل همدلی، تلاش و نگاه آیندهنگر تمامی مدیران و کارکنان شرکت است.
مدیرعامل فولاد هرمزگان افزود: امیدواریم فارغالتحصیلان این مجموعه آموزشی در آینده به مدیران و متخصصانی کارآمد برای استان و حتی در سطح ملی تبدیل شوند و بتوانند در عرصه صنعت و اقتصاد کشور منشأ خیر و برکت باشند. چراکه به طور حتم، ثمرات این اقدام ارزشمند نهتنها در بندرعباس، بلکه در سراسر استان هرمزگان و حتی فراتر از مرزهای آن، ماندگار خواهد شد.
رحیم خاطر نشان کرد: بر خود لازم میدانم از تمامی عزیزانی که در شکلگیری و تحقق این طرح مشارکت و همراهی کردند صمیمانه قدردانی کنم. همچنین از حضور مسئولان پرتلاش استان هرمزگان و مدیران گروه فولاد مبارکه که با نگاه حمایتگرانه خود همواره پشتیبان فولاد هرمزگان بودهاند، کمال تشکر را دارم.
مدیرعامل فولاد هرمزگان ابراز امیدواری کرد که این گام ارزشمند سرآغاز تحولات بزرگتر در مسیر توسعه استان هرمزگان باشد و نام فولاد هرمزگان همچنان در عرصه صنعت و مسئولیت اجتماعی بدرخشد.