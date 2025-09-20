رئیس فضای سبز فولاد مبارکه در گفتوگوی زنده تلویزیونی برنامه «ایرانِ جان، اصفهانِ ایران» مطرح کرد؛
گامهای مؤثر فولاد مبارکه در زمینه محیطزیست
سیاوش بختیاروند، رئیس فضای سبز فولاد مبارکه، با حضور در گفتوگوی تلویزیونی برنامه «ایرانِ جان، اصفهانِ ایران» که بهصورت زنده از شبکه یک سیما پخش شد، گفت: ایجاد فضای سبز و فعالیت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی جزو وظایف صنایع است و در این خصوص، فولاد مبارکه نیز گامهای بسیار مؤثری در زمینه محیطزیست برداشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی افزود: علیرغم اینکه براساس قانون باید ۲۵ درصد مساحت هر صنعت به فضای سبز اختصاص یابد، فولاد مبارکه بهصورت داوطلبانه ۴۳ درصد از مساحت خود را به فضای سبزی اختصاص داده است. این فضا دارای ۲۰ گونه گیاهی و ۴ گونه قالب شامل دو گونه سوزنیبرگ و دو گونه پهنبرگ است. همچنین این شرکت در خارج از محدوده خود، اقداماتی در زمینه احداث جنگل از طریق کاشت بذر که درصد استقرار بالایی دارند، انجام داده که جزو مسئولیتهای اجتماعی این شرکت به حساب میآید.