به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی افزود: علی‌رغم اینکه براساس قانون باید ۲۵ درصد مساحت هر صنعت به فضای سبز اختصاص یابد، فولاد مبارکه به‌صورت داوطلبانه ۴۳ درصد از مساحت خود را به فضای سبزی اختصاص داده است. این فضا دارای ۲۰ گونه گیاهی و ۴ گونه قالب شامل دو گونه سوزنی‌برگ و دو گونه پهن‌برگ است. همچنین این شرکت در خارج از محدوده خود، اقداماتی در زمینه احداث جنگل از طریق کاشت بذر که درصد استقرار بالایی دارند، انجام داده که جزو مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت به حساب می‌آید.

انتهای پیام/