به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در این میزگرد که رسول بخشی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، سید مهدی ابطحی، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان نیز حضور داشتند.

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، تصریح کرد: یکی از فرصت‌های توسعه صنایع دانش‌بنیان، حضور شرکت‌های بزرگ است. در سراسر دنیا به این موضوع توجه ویژه می‌شود، زیرا این شرکت‌ها دارای صرفه مقیاس بالا، سرمایه‌گذاری‌های مختلف و تحقیق و توسعه فراوان هستند؛ بنابراین این مسئولیت بر عهده شرکت‌های بزرگ است و گروه فولاد مبارکه از این ظرفیت بهره گرفته و سعی کرده از فضای دانشی استان اصفهان برای توسعه بهره‌وری خود، هم به‌عنوان افزایش درآمد و هم به‌عنوان کاهش هزینه‌ها و مهم‌تر از آن همگامی با کلان‌روندهایی که در حال شکل‌گیری در دنیاست، استفاده کند.

حمایت گروه فولاد مبارکه از زیست‌بوم نوآوری؛ از ایده تا تجاری‌سازی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت‌های گروه فولاد مبارکه از زیست‌بوم نوآوری ادامه داد: در دنیا مسئله ایده تا تجاری‌سازی و سپس توسعه، دارای یک نکته مهم است که گروه فولاد مبارکه در کشور توانسته پیشگام آن باشد. برای یک تکنولوژی یا ایده، مرحله‌به‌مرحله سرمایه‌گذاری می‌شود تا آن تکنولوژی یا ایده رشد کند و به ثمر برسد؛ این در حالی است فولاد مبارکه در تمامی مراحل از زیست‌بوم نوآوری حمایت می‌کند.

در این راستا، مهم‌ترین مأموریتی که ما داریم و می‌توانیم محرک کل این زنجیره باشیم، اکتساب دانش فنی و تکنولوژی است؛ به‌عبارت دیگر، بر آنچه نیاز داریم و برایمان کاربردی است، سرمایه‌گذاری و از آن استفاده می‌کنیم؛ بنابراین باید در انتهای زنجیره جایی وجود داشته باشد که این ایده‌ها را خریداری و از آن‌ها استفاده کند.

به گفته زرندی، گروه فولاد مبارکه به‌طور جدی با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان، در حوزه بومی‌سازی برنامه‌ریزی کرده و نزدیک به ۷۷۰ شرکت زنجیره تأمین گروه فولاد مبارکه به شرکت‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور اضافه شده‌اند.

سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان طی دو سال اخیر

وی در ادامه از سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان طی دو سال اخیر خبر داد و اظهار کرد: گروه فولاد مبارکه قراردادهای مهندسی معکوس و طراحی محصولات جدید را با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد کرده و این اقدام را مأموریت جدی خود می‌داند؛ ما برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید، شرکت‌های استارت‌آپی و نوآورانه اعلام آمادگی کرده‌ایم.

زرندی تصریح کرد: این میزان سرمایه‌گذاری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق حضور صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ۴۳ پروژه بوده است. از سوی دیگر، تعداد پروژه‌های پژوهشی انجام‌شده با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در واحد پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه تاکنون به ۱۴۲۱ پروژه رسیده است. در همین حال همچنین فولاد مبارکه از ۱۱۵۵ پایان‌نامه دانشگاهی حمایت کرده که ۳۰ درصد از آن‌ها در مقطع دکترا و ۷۰ درصد از آن‌ها در مقطع کارشناسی ارشد بوده است. این شرکت با نگاه نوآوری باز، حضور خود در دانشگاه‌های کشور را افزایش داده و در ۹ دانشگاه کشور در مساحتی بالغ‌بر 9 هزار و 400 مترمربع مراکز نوآوری ایجاد کرده و بخشی از این اتفاق به برکت اجرای قانون جهش دانش‌بنیان است.

صنایع و شرکت‌های بزرگ در دانش‌بنیان‌ها سرمایه‌گذاری کنند و آماده پذیرش ریسک هم باشند

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه معتقد است در گذشته بین ایده و صنعت فاصله زیادی بود؛ اما امروز این فاصله به‌مراتب کمتر شده است؛ شرکتی که ایده‌محور است، نمی‌تواند مثل شرکت‌ها و صنایع بزرگ از بانک‌ها وام دریافت کند؛ بنابراین فولاد مبارکه تصمیم گرفت برای حمایت از شرکت‌های نوپا سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایجاد کند.

صنایع و شرکت‌های بزرگ باید در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند و آماده پذیرش ریسک هم باشند؛ درعین‌حال، اگر این سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه برسند، دستاوردهای بزرگی خواهند داشت و فولاد مبارکه در این زمینه عملکرد رو به جلویی داشته است.

وی با بیان اینکه فولاد مبارکه یکی از مراکز نوآوری قوی خود را در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان راه‌اندازی کرده ادامه داد: این مرکز تاکنون دستاوردهای بسیار خوبی داشته و مأموریت دارد تا در حوزه‌های دانشی سرمایه‌گذاری کند.

فولاد مبارکه نخستین شرکت اجراکننده قانون جهش تولید دانش‌بنیان کشور است

زرندی تصریح کرد: تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از اتفاقات خوبی است که در مجلس شورای اسلامی رقم خورد و جا دارد که از این اقدام تشکر کنم، زیرا برای فولاد مبارکه به‌عنوان یک مجموعه بزرگ صنعتی فضای جدیدی گشوده و علاقه ما برای سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌ها را افزایش داده است.

تصویب این قانون توانسته در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر تحرک جدی ایجاد کند. این قانون شرکت‌های بزرگ را تشویق می‌کند که اگر در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند، این اقدام را به‌عنوان مالیات از آن‌ها قبول می‌کنند.

وی در همین زمینه ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی که میان وزیران محترم صمت، علوم، اقتصاد و معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری شکل گرفت، مقرر شد سازمان امور مالیاتی سهمی را به این موضوع تخصیص دهد و معاونت علمی ریاست جمهوری به‌عنوان متولی این اقدام تعیین شد.

در همین حال فولاد مبارکه نخستین شرکت کشور بود که این مصوبه را در قالب یک تفاهم‌نامه بین وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری اجرا کرد تا اعتبار مالیاتی تخصیص‌داده‌شده را تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان میان دانشگاه‌های برتر، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور توزیع کند.

انتهای پیام/