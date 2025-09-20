خبرگزاری کار ایران
بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از مراکز طبخ شرکت

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، به همراه جمعی از معاونان و مدیران شرکت، روز شنبه 22 شهریورماه از رستوران‌ها و مراکز طبخ شرکت بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در این بازدید که با هدف بررسی فرایندهای تهیه و توزیع غذا انجام شد، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، پس از استماع گزارش رئیس رستوران‌ها و مراکز طبخ، بر مدیریت نیروی انسانی از طریق مکانیزاسیون فرایندها، ارتقای کیفیت غذا، ارتقای سطح بهداشت فردی، محیطی و فرایندی، پیاده‌سازی و استقرار استانداردهای بین‌المللی و داخلی ایمنی مواد غذایی و افزایش تنوع برنامه غذایی جهت افزایش رضایتمندی هرچه بیشتر کارکنان تأکید کرد.

در جریان این بازدید، عبدالله عطائی، رئیس رستوران‌ها و مراکز طبخ فولاد مبارکه، با ارائه توضیحاتی جامع درباره فرایندهای دقیق، از تأمین مواد اولیه تا طبخ و توزیع غذا و تشریح چالش‌های پیش روی مراکز طبخ تأکید کرد: علی‌رغم این محدودیت‌ها با تکیه‌بر تعهد و تخصص کارشناسان و تکنسین‌های باتجربه در حوزه‌های مواد غذایی، علوم تغذیه، بهداشت محیط و همچنین ناظرین مجرب، طبخ و توزیع غذا با رعایت کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی و امنیت غذایی، تهیه گزارش‌های عملکرد و صورت‌وضعیت‌های مالی به‌صورت شفاف، با دقت و طبق برنامه انجام می‌پذیرد.

عطائی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت فعلی اعم از فضا، امکانات و تجهیزات مراکزی که جهت طبخ و توزیع 10 هزار پرس غذا در نظر گرفته شده و با در نظر گرفتن شرایط کنونی که بیش از 21 هزار پرس غذا در روز طبخ و توزیع می‌گردد و با عنایت به توسعه‌های انجام‌شده در شرکت، توسعه فضای مراکز طبخ متناسب با آن امری اجتناب‌ناپذیر بوده و ساخت مرکز طبخ مکانیزه جدید با ظرفیت حداقل 30 هزار پرس غذا جزو نیازهای اساسی شرکت است.

