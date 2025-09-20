صباغی هرندی در گفتگوی تلویزیونی برنامه "پایش" شبکه یک سیما مطرح کرد؛
خودکفایی فولاد مبارکه در تولید برق تا پایان سال 1405/ نقشآفرینی فولاد مبارکه در ارتقای فناوریهای انرژی
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه در گفتگوی تلویزیونی برنامه "پایش" شبکه یک سیما از خودکفایی فولاد مبارکه در تولید برق تا پایان سال 1405 خبر داد و گفت: گروه فولاد مبارکه در ارتقای فناوریهای انرژی نقشآفرین است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه و رئیس کمیته انرژی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران شامگاه سهشنبه 25 شهریورماه 1404 در برنامه تلویزیونی "پایش" که با موضوع «بررسی چالشهای تأمین انرژی صنعت فولاد و تشریح اقدامات فولاد مبارکه در راستای خودتأمینی انرژی»، از شبکه یک سیما پخش شد، به اهمیت صنعت فولاد در اقتصاد کشور اشاره کرد و آن را یکی از صنایع مادر و استراتژیک دانست که نقش مهمی در ارزآوری، صادرات و اشتغالزایی دارد.
وی در ادامه افزود: صنعت فولاد در ایران، به ویژه در استان اصفهان، جایگاه ویژهای دارد و فولاد مبارکه اصفهان بیش از ۳۰ درصد از تولید فولاد کشور را تأمین میکند.
انتقال فشار کمبود انرژی به صنعت فولاد کشور
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه در مورد چالشهای این صنعت، به مشکل تأمین پایدار انرژی اشاره کرد و عنوان داشت: صنعت فولاد تنها ۸ درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص میدهد، اما با محدودیتهایی در تأمین انرژی مواجه است که ناشی از توسعه ناکافی زیرساختهای انرژی در کشور است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری شده که ظرفیت تولید برق کشور به ۱۲۴ هزار مگاوات برسد و از این میزان ۱۲ هزار مگاوات آن باید از منابع تجدیدپذیر تأمین شود اما در حال حاضر، تنها حدود ۲۰ هزار مگاوات کمبود انرژی داریم و فشار این کمبود به صنعت فولاد منتقل میشود، بهطوریکه در ماههای گرم سال، محدودیت برق و در ماههای سرد، محدودیت گاز اعمال میشود و صنعت فولاد در اولویت محدودیت قرار میگیرد.
خودکفایی فولاد مبارکه در تولید برق تا پایان سال 1405
صباغی هرندی در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، به فعالیتهای انجامشده اشاره کرد و گفت: فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۱، پروژه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات را در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ هکتار آغاز کرده که تاکنون 120 مگاوات آن وارد مدار شده است.
وی با بیان این که این نیروگاهها نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تولید فولاد سبز دارند، تأکید کرد: فولاد مبارکه برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان بالا نیز سرمایهگذاری کرده و تاکنون دو واحد گازی با ظرفیت 614 مگاوات را وارد مدار کرده است؛ هدف ما این است که تا پایان سال آینده، بخش قابل توجهی از نیازهای برق خود را تأمین و در تولید برق به خودکفایی برسیم.
صنعت فولاد برق خود را هم در اختیار مصارف خانگی قرار داد
رئیس کمیته انرژی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به نقش صنعت فولاد در کاهش فشار بر شبکه برق ملی در تابستان اشاره کرد و یادآور شد: صنعت فولاد در برخی روزها حتی برق مورد نیاز خود را از شبکه سراسری تأمین نکرده و برق تولیدی خود را به مصرف خانگی و تجاری اختصاص داده که این اقدام، کمک قابل توجهی به کاهش ناترازی برق و محدودیتهای مصرف داشت.
وی تصریح کرد: امیدوارم در چشمانداز آینده، صنعت فولاد در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر پیشرو باشد و پروژههای بزرگی در این زمینه از جمله نیروگاههای بادی و خورشیدی با ظرفیتهای بالا اجرا شود؛ هزینههای حاملهای انرژی طی 6 سال گذشته، حدود ۳۰ برابر شده و امیدوارم که صنعت فولاد بتواند در حوزه گاز نیز با توسعه میدانهای گازی و امضای قراردادهای مرتبط به خودکفایی برسد تا وابستگی به واردات نیز کاهش یابد.
نقشآفرینی فولاد مبارکه در ارتقای فناوریهای انرژی
صباغی هرندی در ادامه بر اهمیت فناوریهای نوین در ذخیرهسازی انرژی، مانند باتریها، تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، استفاده از باتریهای بزرگ اقتصادی نیست و صنعت تنها در طول روز از انرژی خورشیدی بهرهمند میشود اما با پیشرفت فناوری، این وضعیت در آینده تغییر خواهد کرد. خوشبختانه فولاد مبارکه در مسیر توسعه پایدار و سبز قرار گرفته و نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع خارجی و ارتقای فناوریهای انرژی ایفا میکند.
وی بر اهمیت صنعت فولاد بهعنوان یکی از صنایع مادر و استراتژیک تأکید کرد و متذکر شد: این صنعت نقش مهمی در ارزآوری، صادرات و اشتغالزایی دارد و این در حالی است که فولاد مبارکه بیش از ۳۰ درصد از تولید فولاد کشور را تأمین میکند و جایگاه ویژهای در این صنعت دارد.
وی در پایان با بیان این که استفاده از پنلهای خورشیدی در پروژههای فولاد مبارکه اولویت دارد، ابراز داشت: ظرفیت پنلهای خورشیدی در حال حاضر از ۱۶۰ وات به ۷۱۰ وات رسیده و انتظار میرود در آینده این فناوری توسعه یابد. امیدوارم با ادامه فعالیتها و توسعه فناوری، صنعت فولاد بتواند به سمت توسعه پایدار و سبز حرکت کرده و نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و ارتقای فناوریهای انرژی ایفا کند.