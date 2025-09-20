به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه در آیین افتتاح هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان گفت: اتفاق مبارکی است که نگاه حوزه صنعت به ویژه خانواده گروه فولاد مبارکه به ارتقا حوزه دانشی جوانان ایران است. در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی توقعاتی همیشه از مجموعه‌های صنعتی است این تدبیر که از این ظرفیت برای ارتقا جوامع محلی استفاده شود بسیار قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور بر توسعه اقتصاد دریا محور تاکید دارند، تصریح کرد: استان هرمزگان باید خود را برای یک ظرفیت‌سازی سنگین آماده کند. این صنایع که قرار است به هرمزگان بیایند به نیروهای متخصص نیاز دارند.

زرندی افزود: امروز که گزارش این هنرستان مطرح شد و همانگونه که در بازدید نمایان بود این اقدام گام رو به جلویی است و از آن مهم‌تر تفکر اینکه ما نیاز به جوانانی داریم که برای آینده فولاد هرمزگان و سایر فولاد های منطقه در همین ابتدا باید تربیت و آماده شوند.

وی اقدام متفاوت فولاد هرمزگان در ساخت هنرستان و تربیت نیروهای مختصص در زمینه رشته‌های مورد نیاز فولاد را قابل تقدیر دانست و گفت: امسال ۲۰۰ دانش آموز هنرستانی با رشته‌های مرتبط با فولاد داریم. این مجموعه آموزشی در زمینی به مساحت ۷ هزار متری و ۲ هزار و ۵۰۰ مترزیر بنا، ۱۲ کلاس، دو آزمایشگاه و دو کارگاه مجهز ایجاد شده است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با توضیح اینکه مدل تعاملی خوب بین صنعت و مسئولین محلی ایجاد شده است که قابل الگوبرداری است، اظهار کرد: لازم می‌دانم از استاندار هرمزگان تشکر می‌کنم؛ ایشان هم اهل برنامه‌ریزی و هم اهل تعامل هستند که این هم افزایی به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را ترغیب می‌کند‌.

وی ادامه داد: در گروه فولاد مبارکه علاقه‌مند هستیم، حوزه مسئولیت‌های اجتماعی را متمرکز کنیم. موضوع ایجاد مدرسه را با رویکرد عدالت آموزشی رئیس جمهور بر آن تاکید دارند. همچنین گروه فولاد مبارکه در چند شهرستان اصفهان اقداماتی را در هزینه‌های پیشگیری از سرطان آغاز کرده است که امکان تسری به سایر استان‌ها را دارد. اولویت دوم فولاد مبارکه در زمینه سلامت است.

زرندی با بیان اینکه در حوزه محرومیت‌زدایی نیز مدل‌هایی را تعریف و درحال بررسی هستیم، اضافه کرد: فولاد مبارکه در تمام حوزه‌ها پیش قدم بوده است در حوزه مسئولیت‌ اجتماعی نیز به دنبال تعریف و تسری مدل جدیدی هستیم.

وی بیان کرد: امیدواریم بنگاه‌های بزرگ به کمک جوامع محلی بیایند و یک حمایت دو جانبه داشته باشیم‌.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پایان گفت: پروژه امروز طی ۱۸ ماه ساخت و ۶ ماه تجهیز شده است که اقدام دقیقی بوده که معماری متفاوتی داشته است‌‌. معماری این مدرسه دلنشین و سازگار با منطقه محلی است. امیدواریم روز به روز شاهد پیشرفت استان هرمزگان باشیم.

