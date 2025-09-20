خبرگزاری کار ایران
قهرمانی دختران آکادمی والیبال فولاد مبارکه در مسابقات زیر ۱۳ سال منطقه ۳ استان

قهرمانی دختران آکادمی والیبال فولاد مبارکه در مسابقات زیر ۱۳ سال منطقه ۳ استان
در مسابقات والیبال زیر ۱۳ سال استان اصفهان، منطقه ۳ که به میزبانی شهرستان شهرضا ،۲۴ شهریورماه برگزار شد، دختران آکادمی والیبال فولاد مبارکه به عنوان قهرمانی دست یافتند.

به گزارش ایلنا به نفل از خبرنگارفولاد مبارکه، تیم آکادمی فولاد مبارکه پیش‌تر با شکست حریفان به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله بعد راه یافته بود ودر دیدار پلی‌آف موفق شد تیم کانون جهش مبارکه را شکست دهد و به جمع هشت تیم برتر برسد؛سپس با پیروزی مقابل تیم خوشه سمیرم به فینال رسید و در دیدار پایانی برابر تیم جهش شهرضا ایستاد و مقتدرانه عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

کادر فنی تیم شامل اعظم مختاری (سرمربی)؛ ثامنه بلوطی (کمک مربی)؛ مژده توکلی (سرپرست) و بازیکنان تیم شامل مهلا بهرامی، نرگس عبدی، نیایش مداحی، آوا طغیانی، فاطمه سلطانی، مرضیه جوادی، ساناز شهریاری، ملینا سادات میرصفایی بودند.

