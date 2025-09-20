خبرگزاری کار ایران
با حضور مدیرعامل فولاد مبارکه و مسئولان استان هرمزگان، هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان افتتاح شد؛

امروز و با حضور سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، محمد آشوری استاندار هرمزگان، علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان آیین افتتاح هنرستان 12 کلاسه فولاد هرمزگان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در آیین افتتاح این هنرستان، جمعی از مسئولان استانی از جمله مهدی باوقار مدیر کل نوسازی مدارس استان هرمزگان و احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

لازم به ذکر است؛ هنرستان ۱۲ کلاسه شرکت فولاد هرمزگان با حمایت گروه فولاد مبارکه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی در شهرک پیامبراعظم بندرعباس احداث شده و عملیات ساخت آن از شهریورماه ۱۴۰۲ آغاز و در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع و با زیربنای ۲۵۳۰ متر مربع واقع شده است.

شایان ذکر است، ۴ رشته تحصیلی مرتبط با صنعت فولاد از جمله متالورژی، صنایع شیمیایی، الکتروتکنیک و ماشین ابزار برای این هنرستان تعریف شده و ظرفیت پذیرش برای ۲۵۰ دانش آموز را دارد و پیش بینی می‌شود تا ۲ سال آینده به ۳۷۰ نفر برسد.

