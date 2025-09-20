مدیرعامل گروه فولاد مبارکه وارد بندرعباس شد
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به همراه هیات همراه که متشکل از معاونین و مدیران این گروه بزرگ صنعتی دقایقی پیش وارد بندر عباس شد و توسط علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان، رئیس سازمان صمت مورد استقبال قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، سفر دو روزه مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به استان هرمزگان به منظور ارزیابی میدانی ظرفیتها، تسریع در اجرای پروژههای توسعهای و تعمیق همافزاییهای استراتژیک در دستور کار قرار گرفته است است.
از جمله برنامههای مهم و کلیدی این سفر میتوان به بازدید از شرکت فولاد هرمزگان و طرحهای توسعه ای این مجموعه و دیدار با مسئولین ارشد استان هرمزگان اشاره کرد.