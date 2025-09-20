مدیرعامل گروه فولاد مبارکه وارد بندرعباس شد

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به همراه هیات همراه که متشکل از معاونین و مدیران این گروه بزرگ صنعتی دقایقی پیش وارد بندر عباس شد و توسط علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان، رئیس سازمان صمت مورد استقبال قرار گرفت.