آزمون استخدامی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد برگزار گردید
شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، زیر مجموعه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص و متعهد خود، آزمون استخدامی خود را روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه با همکاری دانشگاه شهرکرد برگزار نمود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری؛ حمید شجاعی مدیر عامل شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری ضمن اعلام این خبر اظهار کرد؛ جذب نیروهای جوان، متخصص و توانمند میتواند موتور محرک توسعه شرکت باشد و جایگاه شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد را در صنعت فولاد کشور ارتقا دهد. مهرداد عسگری مدیر عامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد نیز در خصوص برگزاری این آزمون گفت؛ این آزمون با هدف جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون تولید و نیز اجرای پروژههای توسعهای شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد طراحی شده است.