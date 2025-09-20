خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزمون استخدامی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد برگزار گردید

آزمون استخدامی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد برگزار گردید
کد خبر : 1688343
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، زیر مجموعه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص و متعهد خود، آزمون استخدامی خود را روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه با همکاری دانشگاه شهرکرد برگزار نمود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری؛ حمید شجاعی مدیر عامل شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن اعلام این خبر اظهار کرد؛ جذب نیروهای جوان، متخصص و توانمند می‌تواند موتور محرک توسعه شرکت باشد و جایگاه شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد را در صنعت فولاد کشور ارتقا دهد. آزمون استخدامی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد برگزار گردیدمهرداد عسگری مدیر عامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد نیز در خصوص برگزاری این آزمون گفت؛ این آزمون با هدف جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون تولید و نیز اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد طراحی شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی