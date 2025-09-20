شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به عنوان صادر کننده برتر استان معرفی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ در ابتدای این مراسم شهرام زارع رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از حضور اعضای اتاق بازرگانی کشور در آیین تجلیل از صادر کنندگان برتر استان ابراز خرسندی نمود و افزود: افزایش صد در صدی میزان صادرات در استان چهارمحال و بختیاری مرهون هم افزایی و تعامل گسترده بخش خصوصی و مسئولین استانی و کشوری است.

صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور نیز از حضور در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر استان چهارمحال وبختیاری ابراز خرسندی نمود و خواستار تغییر رویکرد مدیران اقتصادی کشور شد و اصلاح برخی از مقررات اقتصادی را ضروری دانست. در بخش دیگری از آیین تجلیل از صادر کنندگان برتر استان جعفرمردانی استاندار چهارمحال و بختیاری بر حمایت هرچه بیشتر دولت از واحدهای صنعتی و اقتصادی تأکید کرد.

انتهای پیام/