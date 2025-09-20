خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در آیین تجلیل از صادر کنندگان برتر استان چهارمحال و بختیاری؛

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به عنوان صادر کننده برتر استان معرفی شد

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به عنوان صادر کننده برتر استان معرفی شد
کد خبر : 1688340
لینک کوتاه کپی شد.

در آیین معرفی برترین های حوزه صادرات در استان چهارمحال و بختیاری که روز پنجشنبه بیست و هفتم شهریورماه در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری و با حضور صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران،جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری ،احمد راستینه نماینده شهرستان شهرکرد،بن،سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی و نیز جمعی از مقامات استانی برگزار گردید،از شرکت ورق‌خودرو تقدیر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ در ابتدای این مراسم شهرام زارع رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از حضور اعضای اتاق بازرگانی کشور در آیین تجلیل از صادر کنندگان برتر استان ابراز خرسندی نمود و افزود: افزایش صد در صدی میزان صادرات در استان چهارمحال و بختیاری مرهون هم افزایی و تعامل گسترده بخش خصوصی و مسئولین استانی و کشوری است.

صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور نیز از حضور در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر استان چهارمحال وبختیاری ابراز خرسندی نمود و خواستار تغییر رویکرد مدیران اقتصادی کشور شد و اصلاح برخی از مقررات اقتصادی را ضروری دانست. در بخش دیگری از آیین تجلیل از صادر کنندگان برتر استان جعفرمردانی استاندار چهارمحال و بختیاری بر حمایت هرچه بیشتر دولت از واحدهای صنعتی و اقتصادی تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی