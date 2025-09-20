به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری؛ بهزاد بهادرانی معاون بهره‌برداری شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری با اعلام این خبر گفت: با همت کارکنان تلاشگر شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد موفق شدند برای اولین بار کلاف فول‌هارد با عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر و ضخامت خروجی ۰/۲۶ میلی‌متر را در خط نورد ۱ این شرکت تولید کنند.

بهادرانی اضافه کرد؛ تولید ورق‌ با ضخامت های پایین‌تر مطابق با مشخصات خطوط تولید شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، از برنامه‌های استراتژیک این شرکت جهت ورود به بازارهای جدید است.