خبرگزاری کار ایران
ورق کیفی با ضخامت ۰/۲۶ میلی‌متر تولید شد

ورق کیفی با ضخامت ۰/۲۶ میلی‌متر تولید شد
دستیابی به توانایی تولید ورق های فولادی با ضخامت های پائین یکی از شاخصه های مهم شرکت های برخوردار از تکنولوژی برتر و نیروهای مجرب و متخصص در حوزه صنعت فولاد است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری؛ بهزاد بهادرانی معاون بهره‌برداری شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری با اعلام این خبر گفت: با همت کارکنان تلاشگر شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد موفق شدند برای اولین بار کلاف فول‌هارد با عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر و ضخامت خروجی ۰/۲۶ میلی‌متر را در خط نورد ۱ این شرکت تولید کنند.

بهادرانی اضافه کرد؛ تولید ورق‌ با ضخامت های پایین‌تر مطابق با مشخصات خطوط تولید شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، از برنامه‌های استراتژیک این شرکت جهت ورود به بازارهای جدید است.

 

