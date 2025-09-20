آغاز عملیات بازسازی ورزشگاه تختی بندرعباس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، محمد کارگران، مدیر امور ورزش فولاد هرمزگان در حاشیه بازدید از عملیات بازسازی ورزشگاه تختی بندرعباس با اعلام مطلب فوق، بیان کرد: شرکت فولاد هرمزگان به عنوان یکی از بنگاه‌های اقتصادی متعهد به ایفای مسئولیت اجتماعی در استان هرمزگان همواره پای کار بوده و از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده است.

وی با بیان اینکه با توافقات صورت گرفته بین استانداری هرمزگان و شرکت فولاد هرمزگان عملیات بازسازی ورزشگاه با قدمت تختی بندرعباس را آغاز کردیم، اظهار کرد: عملیات تسطیح چمن تختی برای کشت چمن در مرحله ابتدایی به اجرا درآمد و با برنامه‌ریزی صورت گرفته و استفاده از نظرات کارشناسان در حال انجام است.

کارگران تصریح کرد: با این اوصاف عملیات تسطیح و زهکشی در شهریور ماه با قدرت آغاز شد و جای‌گذاری دستگاه‌های آبیاری اتومات نیز در این مرحله به اجرا رسیده است تا بتوانیم کشت بذر را عملی کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم سایر توافقات برای سایر اقدامات اصلاحی در ورزشگاه تختی بندرعباس صورت گیرد تا بتوانیم این بازسازی به شکلی استاندارد به مرحله بهره‌برداری برسد.

مدیر امور ورزش فولاد هرمزگان در خصوص تیم‌داری در رشته فوتسال بانوان، عنوان کرد: با نگاه ویژه مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، برای چهارمین فصل متوالی در رشته فوتسال بانوان تیم‌داری خواهیم کرد و با استفاده حداکثری از پتانسیل بازیکنان بومی مستعد و توانمند در مسابقات لیگ برتر شرکت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در فصل جاری در لیگ برتر فوتسال بانوان ۱۲ تیم در مسابقات شرکت خواهند کرد، عنوان کرد: افزایش تیم‌ها و افزایش غیرقابل پیش‌بینی قراردادها باعث شده تا میزان بودجه مورد نیاز برای این مسابقات افزایش یابد.

کارگران خاطرنشان کرد: با همکاری و رایزنی مسئولانی استانی به ویژه هیات فوتبال هرمزگان و حمایت همیشگی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در توسعه ورزش بانوان، از هفته آینده تمرینات آغاز و از هفته دوم در مسابقات حاضر می‌شویم و دیدار هفته اول به تعویق افتاده و به صورت بازی عقب‌افتاده در خلال مسابقات برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نزدیک به ۳۰ تیم در بخش حرفه‌ای و قهرمانی و ۲۶ تیم در بخش کارگری مورد حمایت شرکت فولاد هرمزگان هستند، تصریح کرد: با نگاه مثبت و مترقی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان ورزش در زمره اولویت‌های این شرکت بوده و به جرات می‌توان گفت فولاد هرمزگان در بین سه شرکت صنعتی بزرگ حامی ورزش در سطح کشور بوده و در حمایت از استعدادهای بومی و پرورش نیروهای بالقوه پای کار بوده و هست.

