خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از پروژه احداث کمپ ورزشی ورزقان

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از پروژه احداث کمپ ورزشی ورزقان
کد خبر : 1688327
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر سید مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در جریان سفر به شهرستان ورزقان از کمپ فرهنگی ورزشی مس این شهر بازدید کرد و پس از بررسی روند اجرای طرح، دستور تسریع در اجرای این پروژه بزرگ را صادر کرد.

به گزارش ایلنا  به نقل از روابط عمومی مس پرس، کمپ فرهنگی ورزشی مس ورزقان به‌عنوان یکی از مجهزترین مراکز ورزشی کشور با سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع مس ایران در حال احداث است.

این مجموعه ورزشی شامل سالن سه‌هزارنفری فوتسال مطابق با استانداردهای فیفا، سالن کشتی، سالن چندمنظوره ورزشی، زمین فوتبال، زمین تمرین دروازه‌بان و اقامتگاه بین‌المللی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی