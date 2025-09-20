بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از پروژه احداث کمپ ورزشی ورزقان

این مجموعه ورزشی شامل سالن سه‌هزارنفری فوتسال مطابق با استانداردهای فیفا، سالن کشتی، سالن چندمنظوره ورزشی، زمین فوتبال، زمین تمرین دروازه‌بان و اقامتگاه بین‌المللی است.