بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از پروژه احداث کمپ ورزشی ورزقان
دکتر سید مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در جریان سفر به شهرستان ورزقان از کمپ فرهنگی ورزشی مس این شهر بازدید کرد و پس از بررسی روند اجرای طرح، دستور تسریع در اجرای این پروژه بزرگ را صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مس پرس، کمپ فرهنگی ورزشی مس ورزقان بهعنوان یکی از مجهزترین مراکز ورزشی کشور با سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع مس ایران در حال احداث است.
این مجموعه ورزشی شامل سالن سههزارنفری فوتسال مطابق با استانداردهای فیفا، سالن کشتی، سالن چندمنظوره ورزشی، زمین فوتبال، زمین تمرین دروازهبان و اقامتگاه بینالمللی است.