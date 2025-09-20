تاکید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر تسریع در بازسازی قسمت آسیبدیده واحد هیپلیچینگ سونگون
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه هیپلیچینگ مجتمع مس سونگون، بر شتاببخشی به عملیات بازسازی این واحد تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مس پرس، دکتر فیض با حضور در مجتمع مس سونگون، از بخشهای مختلف واحد هیپلیچینگ بازدید و روند بازسازی قسمت آسیبدیده را بررسی کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهاندازی مجدد این واحد، دستور داد تعداد جبهههای کاری افزایش یابد تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
این واحد در پی حادثه آتشسوزی بخش SX در بهمن ماه سال گذشته آسیب دید و از همان زمان، بازسازی آن بهعنوان یکی از اولویتهای مجتمع در دستور کار قرار گرفت.