مهندس اصغر باقریان سرپرست مجتمع مس سونگون شد

مهندس باقریان متولد ۱۳۵۶ و دانش‌آموخته مهندسی معدن در مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی شاهرود و کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

وی با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ مدیریت امور تغلیظ مجتمع مس سونگون را عهده دار بوده است.

اجرای طرح‌های کلیدی افزایش ظرفیت کارخانجات تغلیظ و مولیبدن، اصلاح مدار خردایش، بومی‌سازی بیش از ۹۰ درصد تجهیزات مصرفی و انتشار مقالات تخصصی از جمله سوابق و دستاوردهای علمی و تجربی او به شمار می‌رود.

در این مراسم همچنین از خدمات و تلاش‌های دکتر محمدجعفر عظمایی، مدیر پیشین مجتمع مس سونگون، قدردانی شد.