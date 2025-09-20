خبرگزاری کار ایران
با حکم مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس؛

مهندس اصغر باقریان سرپرست مجتمع مس سونگون شد

با حکم دکتر سیدمصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، مهندس اصغر باقریان به‌عنوان سرپرست جدید مجتمع مس سونگون منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، در آیین معارفه‌ای که امروز (پنجشنبه ۲۷ شهریور) در جلسه شورای مدیران مجتمع برگزار شد، دکتر فیض با تأکید بر بهره‌گیری از نیروهای متخصص و تعامل‌گرا، حکم سرپرستی را به این مدیر باسابقه مجتمع مس سونگون و صنعت مس کشور اعطاء کرد.

مهندس باقریان متولد ۱۳۵۶ و دانش‌آموخته مهندسی معدن در مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی شاهرود و کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

وی با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ مدیریت امور تغلیظ مجتمع مس سونگون را عهده دار بوده است. 

اجرای طرح‌های کلیدی افزایش ظرفیت کارخانجات تغلیظ و مولیبدن، اصلاح مدار خردایش، بومی‌سازی بیش از ۹۰ درصد تجهیزات مصرفی و انتشار مقالات تخصصی از جمله سوابق و دستاوردهای علمی و تجربی او به شمار می‌رود.

در این مراسم همچنین از خدمات و تلاش‌های دکتر محمدجعفر عظمایی، مدیر پیشین مجتمع مس سونگون، قدردانی شد.

انتهای پیام/
