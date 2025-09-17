خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دریافت تندیس جایزه ملی مدیریت انرژی توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

دریافت تندیس جایزه ملی مدیریت انرژی توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
کد خبر : 1687355
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در همایش پایانی دهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی که با حضور مسئولین و متخصصان حوزه انرژی در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، با کسب بالاترین امتیاز در گروه شرکت‌های تولید کننده آهن و فولاد کشور موفق به دریافت تندیس برنزی دوستاره این جایزه ملی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، این شرکت در همایش پایانی دهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی که با حضور مسئولین و متخصصان حوزه انرژی در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، با کسب بالاترین امتیاز در گروه شرکت‌های تولید کننده آهن و فولاد کشور موفق به دریافت تندیس برنزی دوستاره این جایزه ملی شد.

این تندیس پس از یک دوره ارزیابی میدانی با حضور ارزیابان مجرب و داوری انجام شده، به پاس استقرار صحیح سیستم مدیریت انرژی، انطباق حداکثری با استاندارد معیار مصرف انرژی در فرآیند تولید آهن و فولاد و انجام ممیزی‌های فنی مستمر و همچنین انجام پروژه‌های بهبود و بهینه‌سازی مصرف انرژی به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اهدا شد.

جایزه ملی مدیریت انرژی، توسط سازمان مدیریت صنعتی کشور و با همکاری نهادهای مرتبط از سال ۱۳۹۴برگزار می‌شود. هدف آن ارتقاء فرهنگ صرفه‌جویی، توسعه مدیریت انرژی و حمایت از شرکت‌هایی است که داوطلبانه فراتر از استانداردهای حداقلی عمل می‌کنند. این جایزه در چهار بخش صنایع، محصولات، ساختمان‌های اداری و پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی اعطا می‌شود و اکنون به عنوان مرجع اصلی مدیریت مصرف انرژی در کشور شناخته می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی