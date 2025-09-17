دریافت تندیس جایزه ملی مدیریت انرژی توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر
شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در همایش پایانی دهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی که با حضور مسئولین و متخصصان حوزه انرژی در مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، با کسب بالاترین امتیاز در گروه شرکتهای تولید کننده آهن و فولاد کشور موفق به دریافت تندیس برنزی دوستاره این جایزه ملی شد.
این تندیس پس از یک دوره ارزیابی میدانی با حضور ارزیابان مجرب و داوری انجام شده، به پاس استقرار صحیح سیستم مدیریت انرژی، انطباق حداکثری با استاندارد معیار مصرف انرژی در فرآیند تولید آهن و فولاد و انجام ممیزیهای فنی مستمر و همچنین انجام پروژههای بهبود و بهینهسازی مصرف انرژی به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اهدا شد.
جایزه ملی مدیریت انرژی، توسط سازمان مدیریت صنعتی کشور و با همکاری نهادهای مرتبط از سال ۱۳۹۴برگزار میشود. هدف آن ارتقاء فرهنگ صرفهجویی، توسعه مدیریت انرژی و حمایت از شرکتهایی است که داوطلبانه فراتر از استانداردهای حداقلی عمل میکنند. این جایزه در چهار بخش صنایع، محصولات، ساختمانهای اداری و پروژههای صرفهجویی انرژی اعطا میشود و اکنون به عنوان مرجع اصلی مدیریت مصرف انرژی در کشور شناخته میشود.