به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، از کسب رتبه نخست تأمین شمش فولادی کشور توسط چادرملو و ثبت رشد ۱۴۸ درصدی فروش مردادماه، تا واگذاری معدن چاه‌گز به کنسرسیوم چادرملو و سنگ‌آهن مرکزی و همچنین مشارکت در ساخت دومین کلانتری شهر اردکان…

