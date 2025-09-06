رادیوچاد شش منتشر شد | مرور مهمترین اخبار و افتخارات چادرملو+فیلم
رادیوچاد هر هفته با مرور مهمترین اخبار و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، از کسب رتبه نخست تأمین شمش فولادی کشور توسط چادرملو و ثبت رشد ۱۴۸ درصدی فروش مردادماه، تا واگذاری معدن چاهگز به کنسرسیوم چادرملو و سنگآهن مرکزی و همچنین مشارکت در ساخت دومین کلانتری شهر اردکان…
تازهترین رویدادها و اقدامات چادرملو را در رادیوچاد دنبال کنید و در جریان مسیر توسعه و پیشرفت یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی و صنعتی ایران قرار بگیرید.